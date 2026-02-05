Valtiovarainministeri Riikka Purra lisäisi hakkuita Riikka Purran mielestä päättäjien pitää mahdollistaa puurakentaminen ja kasvattaa puun käyttöä.

Jaa Kuuntele

Purra nosti esille myös puun ainutlaatuiset vaikutukset ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Kuva: Kari Salonen

Metsä | Metsäpolitiikka Jukka Hämäläinen

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tähdentää, että Suomen metsissä riittää raaka-ainetta kestävään kasvuun.

”Suomessa on runsaasti metsää. Metsämme kasvavat vuosittain huomattavasti enemmän kuin niitä hakataan. Siksi hakkuita olisi mahdollista lisätä tulevaisuudessa”, Purra totesi avatessaan Helsingissä Euroopan suurimman sahateollisuuskonferenssin Wood From Finland.

Purra korosti, että sahateollisuus ja metsätalous muodostavat modernin Suomen taloudellisen selkärangan. Alan tuottama kotimainen arvonlisä on poikkeuksellisen korkea, mikä tekee siitä keskeisen tekijän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisessa, hän muistutti.

”Suhdanteista riippuen alan vientiarvo on ollut noin kahdesta kolmeen miljardia euroa vuodessa.”

”Metsämme kasvavat vuosittain huomattavasti enemmän kuin niitä hakataan. Siksi hakkuita olisi mahdollista lisätä tulevaisuudessa.” Riikka Purra

Hallituksen tavoitteena on purkaa esteitä ja edistää puun käyttöä rakentamisessa.

”Meidän päättäjien tehtävänä on mahdollistaa puurakentaminen ja lisätä puun käyttöä – ei vähentää sitä. Sahateollisuus on tehnyt kymmeniä suuria investointeja Suomeen, mistä olemme hallituksessa erittäin tyytyväisiä. Se osoittaa alan sitoutumista toimimaan Suomessa tulevinakin vuosikymmeninä.”

Purra kohdisti kritiikkiä Brysselin suuntaan. Hänen mukaansa Euroopan kilpailukykyä uhkaa liiallinen sääntely, joka ei ota huomioon pohjoisen metsätalouden realiteetteja.

”Euroopan heikkoutena on ollut liiallinen sääntely ja lyhytnäköinen politiikka, joka on heikentänyt teollisuuden kilpailukykyä”, hän totesi ja jatkoi, että tulevaisuudessa on varmistettava, ettei ilmastopolitiikka johda lyhytnäköisiin hakkuurajoituksiin.

”Rakentamalla puusta voimme yhdistää henkisen hyvinvoinnin ja ekologiset tavoitteemme.” Riikka Purra

Talouden lisäksi ministeri nosti esiin puun ainutlaatuiset vaikutukset ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Hän viittasi tutkimuksiin, joiden mukaan puurakennukset parantavat asukkaidensa luovuutta ja keskittymiskykyä sekä laskevat stressitasoja.

”Suomessa on sanonta: ’Metsä on kirkkoni’. Se kuvaa metsän merkitystä rauhoittumisen paikkana, henkisenä kotina ja luonnon kunnioituksen symbolina”, Purra muistutti.

”Puu ei ole vain materiaali. Se on kokemus, muisto ja turvapaikka. Rakentamalla puusta voimme yhdistää henkisen hyvinvoinnin ja ekologiset tavoitteemme. Metsässä on jotakin hyvin pyhää. Sanonta korostaa suomalaisten syvää ja henkistä yhteyttä metsiimme.”

Wood From Finland -konferenssi keräsi Suomeen yli 30 maasta noin 550 sahateollisuuden yritysjohtajaa sekä myös laajemmin yritysedustajia teollisuuden parista.