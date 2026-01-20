Päivän ravit ja ideahevonen: Lämmitystiedot tärkeässä asemassa Illan ravit ajetaan Seinäjoella, jonka jälkeen katseet siirretään Ruotsin Jägersrohon. Seinäjoen nostohevosta ei kannata vaatimattomasta taulusta huolimatta unohtaa.

Tähän asti Ari Moilanen on ajanut Kojolan Costin useimmat startit. Seinäjoella vuoron saa Tuukka Varis. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Seinäjoella ajetaan kymmenen ravilähtöä. Toto5-peliä pelataan neljännestä lähdöstä alkaen.

Santtu Raitala jatkoi maanantaina Jyväskylässä raviurheilevan Suomen päällikkönä. Killerin saldo oli neljä voittoa, ja katsaus Seinäjoen ajotehtäviin antaisi ymmärtää, ettei voittokulku lopu siihen.

Pihtiputaalaisen tahti on tällä hetkellä suorastaan hiuksia nostattava. Tammikuuta on vielä reilu kolmannes jäljellä, ja jo tässä vaiheessa Raitala on narutellut 27 voittoa. Toisena oleva Jarmo Saarela on tähän mennessä saavuttanut kymmenen ykkössijaa.

Illan ideahevonen on tiistaiksi hyvin spekulatiivinen. Kolmannen kohteen Kojolan Costi palasi viime viikolla lähes kolmen kuukauden tauolta. Ruunan ravi ei ollut balanssissa oikein missään vaiheessa, ja ensimmäisen kierroksen keulassa juossut hevonen laukkasi ratkaisevasti päätöskierroksen alussa.

Tällä kerralla olisi hyvä nähdä lämmityksestä, onko hevosen ravi saatu kulkemaan. Kojolan Costi on urallaan voittanut kaksikin divisioonafinaalia, mikä kertoo ruunan kyvyistä oleellisen.

Muutaman prosentin peliosuudella Kojolan Costia ei kannata unohtaa iltaravilähdössä. Seinäjoella ruunan ohjaksissa debytoi Tuukka Varis, joka saavutti viime vuonna ensimmäisen kerran urallaan yli sadan voiton kauden.

Seinäjoen ravit alkavat kello 18.00. Toto5-kuitit on jätettävä sisään kello 19.10 mennessä.

Jägersrossa illan suomalaisnimi on Hanna Lähdekorpi, jonka paras sauma on kolmannen Toto64-kohteen ykkösradalta starttaava Nash Keeper.

Lähtöpaikka ei ole tasavauhtiselle avaajalle paras mahdollinen, eikä mailikaan ole mielimatka, mutta lopussa Nash Keeper ohittaa niin monta hevosta kuin suinkin ehtii.

Jägersron Toto64-peli alkaa kello 20.30.