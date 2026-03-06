Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Juuri nyt | Yara nosti rajusti lannoitteiden hintoja ‒ Lannoitteiden raaka-aineiden saatavuudessa ei ongelmia
Tilaajalle | Tällä konefirmalla menee lujaa: kevään aikana pestataan 50 uutta työntekijää