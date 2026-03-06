Viikonlopun ravit: Teivossa aikainen finaalipäivä, suomalaisväriä Ranskan suurkisassaKelirikko on todellisuutta Teivossa, missä ongelma pyritään ratkaisemaan ajamalla lauantain finaaliravit aamupainotteisesti. Sunnuntaina Lightning Stride joutuu Cagnes-sur-Merissä kovaan kyytiin, sillä arvolähdössä on vastassa Euroopan kärkeä.
Perjantai 6. maaliskuuta
Viikonloppu alkaa suomalaisittain mielenkiintoisesti jo perjantaina iltapäivällä Rommen lounasraveissa. Jyrki Filatoffin tallista kilpailee Rommessa Mo Salah ja Lady Who. Molempia ohjastaa Patri Filatoff.
Filatoffit eivät voi jäädä Rommeen nautiskelemaan, sillä lauantaina tallin hevosista starttaa Teivon päätöslähdössä Vieskoff.
Tuomas Pakkasen tallista Rommessa on viivalla Canwego, jota ohjastaa Magnus A Djuse. Katja Melkon talli on mukana lounasraveissa kolmen valjakon voimin.
Lounasravit Rommessa alkavat kello 13.20.
Suomen iltaravit ovat perjantaina Turun Metsämäessä. Kymmenen lähdön raveissa pelataan pääpelinä Toto5.
Turun totoviitonen vaikuttaa pelillisesti hyvin mielenkiintoiselta. Näkemystä ottamalla on mahdollista saada pelikansaan tuntuvaakin etua. Yhtään ns. kansanvarmaa ei kierroksella ole.
Perjantai päätetään Östersundissa, missä juhlitaan 90-vuotiasta ravirataa. Illan mielenkiintoisin hevonen on Toto64-avauksessa kilpaileva Mellby Joker. Daniel Wäjerstenin valmentama ruuna sijoittui viime kesänä St Michelissä kolmanneksi ajalla 09,0a.
Toto64 käynnistyy kello 20.30.
Lauantai 7. maaliskuuta
Teivossa tehtiin päätöksiä ajoissa. Lauantain 75-finaaliravit siirrettiin jo torstaina alkamaan aamupäivällä. Tihennetyin starttivälein ravit pyritään saamaan käytyä läpi ennen kuin aurinko alkaa pehmentää kaviouran takasuoraa toden teolla.
Finaalit ovat kauttaaltaan hienotasoiset. 75-pelin avaavassa hopeadivisioonassa on etukäteen luvassa upea matsi, sillä eturivistä lähtevät Need’em, Star Photo sekä Ete Jet. Keulapaikka on varmasti arvossaan, ja siitä voidaan nähdä alussa kovakin kahina.
Finaalikierrokselle on luvassa 75 000 euron 75-jackpot. TotoTV:n studiossa ravikansaa viihdyttävät Joanna Kuvaja ja Tappi Hoikka. Varikolla kirmaa Lauri Hyvönen.
Teivon ravit alkavat kello 10.00 ja ravit pyritään saamaan pakettiin noin puoli kahteen mennessä.
Toto85-kierros on lauantaina Halmstadissa. Urheilullisesti alkuilta tuo hienoja elämyksiä. Diamantstoetissa pelisuosikkina on kahdenkympin pakilta starttaava Betting Pacer. Valmentaja Björn Goop antaa tällä kertaa ohjakset Carl Johan Jepsonille.
Kultadivisioonan itseoikeutettu suosikki on A Fair Day. Vastus näyttää Oscar Ginmanin valmennettavalle erittäin sopivalta. Kovin haastaja Karat River kärsii oleellisesti ulkoradan lähtöpaikasta.
Toto85 alkaa kello 17.10.
Sunnuntai 8. maaliskuuta
Jokimaan sunnuntairavien päälähtö on kylmäveristen Suomen Cupin karsinta. Kasaan on saatu vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta oikein mojova lähtö, jossa rankingin kärkihevonen on 40 metrin takamatkalta liikkeelle lähtevä Morison.
Lahdessa aloitetaan ravit kello 13.00. Toto4-peliä seurataan kello 14.10 alkaen.
Kansainvälisen raviurheilun ykköslähtö on Grand Criterium de Vitesse. Cagnes-sur-Merissä ajettavaan suurkilpailuun on saatu useita talven aikana menestyneitä huippuhevosia.
Mukana ovat muun muassa Prix d’Ameriquen tammikuussa voittanut Hokkaido Jiel sekä Elitloppetin viime keväänä valloittanut Go On Boy.
Suomalaista hevososaamista lähdössä edustaa Antti Ojanperän valmentama Lightning Stride. Heli ja Petri Tarrimaan omistama huipputamma saa ohjaksiinsa Santtu Raitalan, jolle ohjastustehtävä on uran ensimmäinen Välimeren rannalla.
Kilpailu on mailin ryhmäajo, ja sen ykköspalkinto on 90 000 euroa.
Grand Criterium de Vitessen ennakon voi lukea MT Hevosista. Kisan raportti julkaistaan sunnuntaina kello 16.15 juostavan arvokisan jälkeen.
Ruotsissa ajetaan sunnuntaina Toto75. Eskilstunassa ratkottava peli menee kiinni kello 16.00.
