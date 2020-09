Tie Suomen mestarista kansainvälisille kentille vaatii paljon – allerginen astmakaan ei estä Mea Packalénia

Mea Packalénin albumi

Mea Packalénin kilpakumppani on 10-vuotias ruuna Feuerball. Kaksikko valmentautuu Tanskassa Mikaela Fabricius-Bjerren johdolla.

Suomen nuoret kouluratsastajat kilpailivat elokuussa neljän ikäkausijoukkueen voimin Unkarin EM-kilpailuissa. Kaksi ratsukkoa, lapsiratsastaja Venla Lahtinen, 13, hevosella Classified sekä Mea Packalén ja Feuerball, ylsivät finaaleihin.

Lahtinen oli 16. ennätystuloksella 71.264 prosenttia. Packalén, 21, esitti ensimmäistä kertaa kilpailutilanteessa vapaaohjelman musiikilla. Onnistunut suoritus 72,675 prosenttia nosti varasijalta finaalin nousseen ratsukon 12. tilalle.

”EM-kilpailuista jäi hyvä fiilis. Oli kiva tehdä noin hyvä tulos, vaikka teimme joka päivä radoilla isompia rikkoja. Tavoitteemme oli lähteä Unkariin tekemään omaa juttuamme, omalla tasolla. Emme antaneet tilanteen sekoittaa ajatuksia ja saada tavoittelemaan jotain, johon emme olisi valmiita", kertoo Mea Packalén siitä, kuinka EM-kisaan tähdättiin valmentajan, olympiaratsastaja Mikaela "Fia" Fabricius-Bjerren kanssa.

”Kahtena ensimmäisenä kisapäivänä toimimme niin kuin aina aiemmin, mutta viimeisenä päivänä otimme vähän riskiä. Verryttely oli lyhyempi ja hevonen oli näin energisempi.”

Packalén on valmentautunut jo useamman vuoden Tanskassa kilpatallia pitävän Fabricius-Bjerren kanssa. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi vuonna 2019 Packalén muutti Tanskaan.

Arkeen kuuluu Feuerballin treenaus sekä päivätyö Kööpenhaminassa yrityksessä, joka tekee käännöksiä pohjoismaisista kielistä suomeksi. Packalénilla on oma asunto, jossa hän asuu poikaystävänsä ja kahden villakoiransa, Robinin ja Rinan, kanssa.

Packalén käy aikaisin aamusta ratsastamassa Feuerballin, jonka jälkeen hän suuntaa päiväksi töihin. ”Onneksi työnantajani on joustava ja voin toimia näin."

”Minulla on vaikea allerginen astma, enkä pysty olemaan pitkään tallin pölyssä tai esimerkiksi harjaamaan hevosia. Olen joutunut astman vuoksi sairaalaankin. Siksi olen tehnyt tällaisen ratkaisun.”

Kisakautta 2020 voi kuvailla lyhyeksi ja ytimekkääksi. Packalén pääsi kerran kansallisiin kilpailuihin ennen Unkarin EM-koitosta. Seuraava tähtäin on SM-kilpailut Mäntyharjulla 18.–20. syyskuuta.

”Koitan päästä SM-kisoissa omalle tasolleni, 69 prosenttiin. Jos saan virheet pidettyä poissa, on yli 70 prosentin tulos mahdollinen.”

Ensi kaudella ratsukolla on edessään alle 25-vuotiaiden kansainväliset U25-ikäryhmäkilpailut. Tason nostamiseen ja treenaamiseen on hyvin aikaa ensi talvena.

”Onhan sinne vielä pitkä matka, jos katsoo kansainvälistä kärkeä. He suorittavat niin tasaisen varmasti. Kaikki tulee selkäytimestä, suorituksissa ei ole pieniäkään virheitä. Hevosten tahti ja muoto säilyy joka tilanteessa”, Packalén kuvailee.

Viimeinen askel senioreihin ja kansainväliselle Grand Prix -tasolle vaatii vielä paljon enemmän.

”Siellä hevosilta vaaditaan vielä korkeampi kokoamisaste. Liikkeiden valmisteluun on radalla paljon vähemmän aikaa. Liikkeet tulevat nopeasti toistensa jälkeen. Nuorissa meillä on vielä aina esimerkiksi yksi lyhyt sivu aikaa valmistautua seuraavaan liikkeeseen.”

Senioreissa mukaan tulevat myös kokoamisasteeltaan vaativimmat liikkeet, kuten piaffit ja passaget.

”Nuorissa teemme puolipiruetin, kun aikuisilla on täyspiruetit. Laukanvaihdot ovat heillä joka toisella tai jokaisella askeleella, kun taas meillä joka kolmannella ja neljännellä”, Packalén jatkaa.

Ruuna Feuerball on vasta 10-vuotias, joten silläkin on vielä aikaa kehittyä ja saada lisää voimaa. Hevonen on Packalénin mukaan selväpäinen ja rohkea. Yhteistyö sujuu parhaiten, kun hevoselle antaa tilaa suorittaa.

”Kotona se on helppo ja rauhallinen käsitellä. Poikaystävänikin pärjää sen kanssa. Sillä on kuitenkin yhä nuoren hevosen pilke silmäkulmassa. Se ottaa kaiken suuhunsa, työntää päänsä joka paikkaan ja tiputtelee harjakoria lattialle.”

Olosuhteet ovat erinomaiset Dressurstald Sølystissä Kööpenhaminan pohjoispuolella. Hevosten hoito ja valmennus on systemaattista ja tarkkaa.

”Valmentajani Fia on todella sitoutunut ja ihanasti kaikessa mukana. Hän jaksaa herätä aamuisin minua valmentamaan. Ratsastan aina hänen silmänsä alla ja hän näkee pienimmätkin jutut. Suunnittelemme asiat yhdessä ja hän kuuntelee minua. Hän on myös paikalla, kun esimerkiksi seppä tai eläinlääkäri tulee tallille.”

Packalén vaikuttaa tyytyväiseltä elämäänsä, eikä kiirehdi jatkosuunnitelmien kanssa.

”Katsotaan, miten tässä edetään. Niin kauan, kun en pyöri liikaa hevosten kanssa, pärjään allergian kanssa ainakin tällä hetkellä.”

Mea Packalèn