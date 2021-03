Tunnistaja kulkee suojavarusteissa, kengittäjä desinfioi työkalunsa – hygienia ja tautisuojaus talleilla vaatii nyt tarkkuutta

Koronan lisäksi uhkana on hevosten herpesvirus.

Annika Kyrklund

Kengittäjä Teresa Parviainen desinfioi työvälineitään ratsastustallilla Hausjärvellä.

Olipa kyseessä asiakastoimintaa pyörittävä talliyritys tai yksityistalli, on nyt syytä normaalia suurempaan varovaisuuteen vierailijoiden ja hevosten liikkumisen suhteen.

Sekä ihmisten että hevosten virukset uhkaavat tallitoimintaakin. Koronan vuoksi ihmisten välisissä kontakteissa on pyrittävä minimiin ja hevosten vakavan herpesviruksen leviämisen estämiseksi tarvitaan myös varotoimia.

Tuontihevosille suositellaan kahden viikon karanteenia ja kaikkien hevosten tallilta toiselle liikkumisen vähentämistä.

Hämeen Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Anu Kantala seisoo ratsastustallin pihalla Kangasalla kirkkaassa kevätauringossa. Posket hänellä eivät rusketu, sillä kasvoja suojaa maski. Lisäksi Kantalalla on käsissään kertakäyttökäsineet ja kenkiensä päällä kertakäyttösuojukset.

”Suojavarusteet ja välineiden desinfiointi sujuvat jo rutiinilla. Autossa kulkee vaihtovaatteita ja joillakin kollegoilla on käytössä kertakäyttöiset suojahaalarit oireilevien hevosten varalta”, Kantala kertoo.

Maskisuositus hevosjalostusliittojen tunnistajille tuli jo syksyllä. Kantala toteaa, että tallinpitäjien olisi hyvä hankkia suojavarusteita ja desinfiointiaine Virkonia vierailijoiden varalle.

”Hevosjalostusliitoissa suojatoimien tavoite on, että niiden ansiosta me tunnistajat emme vahingossakaan levittäisi sen paremmin ihmisten kuin hevosten viruksia paikasta toiseen”, Kantala sanoo.

Hevosjalostusliittojen tunnistajat käyvät tunnistamassa tuontihevoset aikaisintaan silloin, kun ne ovat viettäneet kaksi viikkoa karanteenissa ja ovat oireettomia.

Kengittäjä Teresa Parviainen avaa autonsa oven ja suihkuttaa edelliseltä tallilta lähtiessään puhdistamansa kengät desinfiointiaineella. Sen jälkeen hän siirtyy Virkon-pullonsa kanssa pakettiauton tavaratilaan. Hän puhdistaa jokaisen työkalunsa ja pyyhkii myös kengityspakkinsa. Muovipussista käteen sujahtavat uutukaiset kengityskäsineet.

”Varusteiden ja työkalujen puhdistamisen lisäksi kiinnitän huomiota siihen, että asiakkaalta toiselle mennessäni otan käyttöön puhtaat käsineet. Joillekin asiakkaille jätän käsineet tallille odottamaan seuraavaa käyntiä”, Parviainen sanoo.

Kukaan Parviaisen asiakkaista ei ole toistaiseksi pyytänyt häntä käyttämään työssään maskia.

”Yhdellä asiakkaalla on itsellään ollut maski kun kengitin heillä. Kengittäjän työssä maskin käyttäminen olisi hankalaakin, kun työssä saattaa hengästyä ja tulla hiki.”

Ruokavirasto ohjeistaa tallinpitäjiä huolehtimaan tautisuojauksesta ja pitämään hevosia omaehtoisessa kahden viikon karanteenissa niin maahantuontien kuin kotimaistenkin siirtojen yhteydessä.

Euroopassa nopeasti levinnyt EHV-1-herpesvirus aiheuttaa hevosille neurologisia oireita. Ne vaihtelevat lievistä takaosan liikkeiden koordinaatiohäiriöistä raajojen täydelliseen halvaantumiseen.

Kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n tilastojen mukaan virallisesti tietoon on tullut 17 hevosten kuolemaan johtanutta EHV-1-tapausta. Todellinen luku saattaa olla suurempi. Kymmenessä Euroopan maassa on tavattu kyseistä herkästi leviävää virusta. Suomessa tapauksia ei ole toistaiseksi raportoitu. Ratsastuskilpailutoiminta on keskeytetty huhtikuun 11. päivään asti useissa Euroopan maissa, myös Suomessa.

Suomen Ratsastajainliiton hallitus suosittelee, että hevosten tallilta toiselle liikuttamista muista kuin välttämättömistä syistä vältetään kilpailu- ja valmennustoiminnan keskeytyksen aikana, jotta EHV-1 -viruksen leviämisriski pystytään ehkäisemään.

Perinteisesti talleilla tehdään vuosittain suursiivous, jonka yhteydessä kaikki rakenteet pestään ja myös desinfioidaan. Tavoitteena on päästä eroon mahdollisista taudinaiheuttajista. Vuosisiivous tehdään yleensä hevosten ollessa laitumilla, sillä perinteisillä menetelmillä tehden siinä kuluu vettä runsaasti ja rakenteiden kuivuminen vaatii lämpimälläkin säällä aikaa.

Esa Himanen Steam Clean Finland Oy:stä vinkkaa, että ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti puhdistus onnistuu kuuma-kuivahöyrypesurilla.

”Pesuri eliminoi yli 99-prosenttisesti bakteerit ja virukset, sillä ne kuolevat, kun lämpötila on yli 82 astetta. Kuuma kuiva höyry on jopa 180-asteista ja paineen avulla hankalastikin puhdistettavat paikat saadaan siivottua”, Himanen sanoo.

Kuuma-kuivahöyrypesussa ei käytetä pesuaineita, joten laite on Himasen mukaan täysin ekologinen. Niitä voidaan käyttää rakenteiden lisäksi esimerkiksi hevosautojen ja -trailereiden puhdistukseen.