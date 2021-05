Hevosten kanssa tunteella – tamma Little Love opasti Katariina Alongin ymmärtämään tunteiden merkitystä ratsastuksessa

Tunteiden ymmärtämisen ja säätelyn merkitys on hevosharrastuksessa olennainen taito, jonka pariin on saatavilla opastusta.

Katariina Alongi opettajansa Little Loven kanssa Sveitsissä 2000-luvun lopulla.

8-vuotias Oldenburg-tamma Little Love oli ehtinyt asua kuudessa maassa ja olla 16:ssa kodissa, kun sen omistaja esitteli hevosen ja Katariina Alongin toisilleen Sveitsissä vuonna 2006. Epätoivoinen omistaja ei pärjännyt hevosen kanssa ja harkitsi sen lopettamista. Viimeisenä oljenkortenaan hän pyysi Alongia ratsastamaan tammaa.

”Se ei ollutkaan niin helppo nakki kuin olin ajatellut. Minulla oli turhan suuret luulot itsestäni, kun olin paljon ratsastanut muiden ihmisten hevosia eteenpäin”, Alongi muistelee.

Tamman kivikkoiset vuodet olivat siihen mennessä sisältäneet paitsi runsaasti kodin- ja omistajanvaihdoksia, myös väkivaltaista kohtelua. Hevonen sulkeutui ihmisen raivostuessa. Alongille eräs ratsastuskerta Little Lovella avasi portin uudelle polulle.

”Mikään ei onnistunut sillä kertaa. Sain itkupotkuraivarin hevosen selässä. Tamma reagoi menemällä lukkoon ja jähmettymällä”, Alongi kertoo.

Taluttaessaan hevosta talliin Alongi häpesi itseään ja vallan ottaneita raivokkaita tunteitaan. Helppo ratkaisu, hevosen ratsastamisen lopettaminen, välähti mielessä mutta poistui nopeasti.

”Jäinkin tutkailemaan itseäni ja miettimään, mikä minua vaivaa, kun tunnetilat hevosen selässä tällä tavalla nousevat. Mieleen nousi monia eettisiä kysymyksiä hevosen kohtelusta.”

Alongi päätti jatkaa Littlen Loven kanssa ratsastusta ja tarkkailla omia tunteitaan entistä tarkemmin hevosen kanssa toimiessaan. Alongin mukaan Little Loven lahja oli kyvyssä kommunikoida selkeästi.

”Toinen käänteentekevä hetki oli pari vuotta myöhemmin, kun lainasin kaverin kaverilta kuolaimettomia suitsia tammalle. Se oli pysäyttävää. Ihan kuin eri hevonen olisi ollut allani. Myöhemmin tamman suusta löytyikin vanhoja vaurioita, joita ei perusraspauksissa oltu havaittu.”

Matka hevostaidon ytimeen oli alkanut. Toistakymmentä vuotta sitten esimerkiksi hevosen kipukäyttäytymisestä ei vielä kovin yleisesti tiedetty ja keskusteltu.

”Olin ollut siinä uskossa, että hevosella täytyy olla kuolaimet. Mutta Little Love meni aina paremmin, mitä vähemmän sillä oli varusteita ja kontrollia.”

Kuolaintapauksesta Alongille nousi kysymys, että jos kuolainten tarpeellisuus ei ole totta, mikä muu ei ole totta hevosmaailmassa.

”Minulle tuli kyselyikä ja halu hankkia aina vain lisää tietoa sekä kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä.”

Tietoa Alongi on vuosien varrella löytänyt, omaksunut ja jakanut runsaasti eteenpäin. Tärkein opettaja ja uuden ajattelun alullepanija oli kuitenkin Little Love.

”Hevonen näytti minulle nämä asiat. Sille asiat olivat selkeitä. Kun ihmisen ja hevosen välinen kommunikointi oli selkeää ja oikeudenmukaista, ei tamman käsittelyssä ollut ongelmia.”

Puolet elämästään ulkomailla asunut Katariina Alongi, omaa sukua Kaartinen, on harrastanut ratsastusta kymmenvuotiaasta lähtien ja ollut kilpavikellyksen maajoukkuevalmentaja Suomessa ja MM-mitalin voittaneen vikellysjoukkueen valmentaja Kaliforniassa.

Yhdysvaltalaisen miehensä kanssa hän on asunut Suomessa, Sveitsissä ja Kaliforniassa, jossa tälläkin hetkellä on Alongin toinen koti.

Suomessa suoritettujen liikunnanohjaajan ja filosofian maisterin tutkintojen päälle hän alkoi kouluttautua hevostiedoissa ja -taidoissa kansainvälisten opettajien johdolla. Englannissa Alongi suoritti biomekaniikkavalmentaja Mary Wanlessin ”Ride with your mind” -istuntaopettajakoulutuksen (suomeksi: ratsasta mielesi avulla).

”Huomasin, että mitä enemmän opettaa istuntaa, sitä syvemmälle ihmiset rupeavat menemään itseensä ja löytämään asioita. Sen seurauksena opiskelin lisää tunteiden vaikutuksesta. Epona-metodin kehittäjän Linda Kohanovin opeilla on ollut suuri vaikutus tieheni. Hän ohjasi ajatteluani enemmän tunteen suuntaan.”

Alongin sanoin hänen tajuntansa räjäyttivät Houstonin yliopiston tutkijan Brené Brownin useat koulutukset. Brown tutkii muun muassa häpeää ja haavoittuvaisuutta.

Nykyään Suomessa suuren osan vuodesta asuva Alongi on täällä kouluttanut istuntaopettajia, opettaa ratsastajia ja tekee Hevonen, opettajani -podcastia.

Hiljattain häneltä, Laura Mannilalta ja Sanni Airaksiselta ilmestyi kirja Tunnetaitoja hevosihmisille. Kirjassa esitellään tunnetaitojen teoriaa ja käytännön harjoituksia tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn.

Uusimpana mielenkiinnon kohteena Alongilla ovat traumat, joista hän hankkii tietoa. Hevonen kuuluu tietenkin elämään myös.

”Kyläilen kaksi kertaa viikossa kaverini hevosen luona. Lähinnä käymme kävelyllä tai puuhailen tarhassa hevosen kanssa. En enää ratsasta aktiivisesti”, Alongi kertoo.

Little Loven ja Katariina Alongin tarina kesti hevosen elämän loppuun asti. Alongi sai vihdoin tamman omistajan suostuteltua myymään hevosen hänelle vuonna 2011. Little Love muutti Suomeen ja asui pihatossa sydänystäväruunansa kanssa. Shivers-oireyhtymä alkoi pikkuhiljaa pahentua ja haitata hevosen elämää.

”Kesäkuussa 2015 Little Love kertoi, että se on valmis lähtemään. Kunnioitimme sen tahtoa ja se päästettiin pois. Jos joku hevonen vielä elämääni tulee, se on loppuelämäksi. Uskon, että hevonen löytää minut sitten kun sen aika on.”

Hevonen, opettajani -podcast

