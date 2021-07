Raviselostaja Lauri Hyvönen värittää yhä ohjastajien ajoasujen värit käsiohjelmaan — ”Paljon on puuvärejä kulunut”

Lauri Hyvösellä on 37-vuotiaana takanaan yli 20-vuotinen ura ravien äänityöläisenä.

Lauri Hyvönen aloitti selostamisen jo viisivuotiaana kotona omien mielikuvituslähtöjen parissa. Seinäjoen Kuninkuusraveissa reilun kahden viikon päästä Hyvönen luo jälleen kerran tunnelmaa haastattelemalla voittajia.

Viisivuotiaan suusta kuulee usein kuulutuksen omasta tulevaisuuden ammatista. Ammattitoiveet ovat yleensä vielä tässä vaiheessa enemmän tai vähemmän realistisia: yksi haluaa poliisiksi, toinen presidentiksi, kolmas dinosaurukseksi.

Lauri Hyvönen tajusi viisivuotiaana Joensuun raveissa vuonna 1989 raviselostusta kuunnellessaan, että hänestä tulee raviselostaja. Se osoittautui lopulta hyvinkin realistiseksi unelma-ammatiksi, sillä miehellä on alalla takana jo yli 20-vuotinen ura.

Kouluttautuminen tulevaisuuden ammattia varten alkoi heti oivalluksen jälkeen. Viisivuotiasta ei vielä päästetty selostamaan oikeita lähtöjä, joten niitä piti keksiä itse.

”Selostin kotona mielikuvituslähtöjä kasetille ja kuivaharjoittelin monta vuotta. 15-vuotiaana kysyin sitten Joensuun raviradan toimitusjohtajalta, olisiko mahdollista kokeilla selostusta. Annoin hänelle työnäytteen, ja se kelpasi.”

Uran alussa Hyvösen mentorina toimi kokenut selostaja Juha Jokinen. Sama mies, jonka selostus aikoinaan innosti Hyvösen alalle. Muutama seuraava vuosi kului Jokisen opissa selostamisen perusasioita opetellessa.

”Siinä oli sellainen mestari ja kisälli -asetelma. Olen hänelle erittäin kiitollinen, että hän otti minut siipiensä suojaan.”

Tärkeimpänä oppina Jokinen iskosti nuoreen selostajalupaukseen ammattimaisen käytöksen.

”Jokaista työpaikkaa ja työantajaa pitää kunnioittaa sen verran, että töihin valmistaudutaan kunnolla ja ne tehdään keskittyneesti.”

Hyvönen esimerkiksi opetteli kaikkien ohjastajien nimet ulkoa ja väritti puuväreillä ohjastajien ajoasujen värit käsiohjelmaan. Samat menetelmät ovat yhä käytössä

”Se väritys on reilun puolen tunnin urakka. Paljon on puuvärejä kulunut.”

Jokisen ammattitaito on myös MT:n lukijoille tuttua, sillä hän laatii lehdelle ravivihjeitä. Jokinen ja Hyvönen myös vuorottelevat MT Hevoset -ohjelman toimittajina. Nyt juuri pyörii Kohti Kunkkareita -sarja verkossa ja MT26-kanavalla.

Ensialkuun Hyvönen selosti pelkästään Jokisen parina, mutta jo muutaman vuoden päästä vahtivaa silmäparia ei enää tarvittu. Nuoren ammattimaiset otteet pantiin merkille myös Joensuun ulkopuolella.

”Töitä alkoi tulla ympäri Suomea enemmän ja enemmän. Käytännössä olen jo lukioikäisenä toiminut alalla ammattilaisena.”

Selostajalupauksen nuoruusvuodet olivatkin kiireisiä, kun opinnot ja selostustyöt piti sovittaa yhteen. Yliopistossa Hyvönen lopulta huomasi, että näiden kahden välillä oli tehtävä valinta. Se osoittautui lopulta helpoksi, olihan päätös tehty jo viisivuotiaana.

Raviselostamisen lisäksi Hyvönen on myös toiminut kuuluttajana Mestis-joukkue Jokipoikien otteluissa ja selostanut joitakin joukkueen otteluita radioon.

”2018 taisi olla 230 työpäivää niin, että oli joko raveja tai jääkiekko-otteluita. Se tahti oli jo niin hurja, että on ollut pakko hillitä sitä.”

Parhaiten Hyvösen mieleen ovat jääneet Joensuun Kuninkuusravit vuonna 2000. Selostusvastuu ojennettiin tuolloin vasta 16-vuotiaalle Hyvöselle.

”Sehän oli sitten ihan valtava megaluokan tapahtuma. 25 000 ihmistä per päivä koko viikonlopun ajan seuraamassa siinä kotikentällä hienoja raveja. Se oli sellainen tapahtuma, että jos se ei olisi mennyt itseltä hyvin, niin en tiedä olisinko siitä kanveesista noussut”, hän naureskelee.

Tapahtuma sujui kuitenkin selostajan kannalta loistavasti. Myös radalla nähtiin mieleenpainuvia hetkiä, kun vanha kuningas nappasi vielä uransa viimeisen kruunun.

”Legendaarinen suomen­hevosori Viesker juoksi tuolloin viidennen ja viimeisen ravikuninkuutensa. Se on kyllä kanssa jäänyt painuvasti mieleen.”

Digitalisaation edetessä selostajan työhön on tullut uusia aspekteja, kun oma ääni jää elämään ravitapahtuman jälkeenkin. Ensiksi nettiin tuli 2000-luvun alussa toto-radio, josta kaikki ravit olivat kuunneltavissa. 2006 tilanne alkoi olla jo se, että kaikki ravit pystyi katsomaan livenä tai jälkikäteen netin kautta. Pelkkä yleisölle selostaminen ei ole riittänyt enää pitkään aikaan.

”Nyt pitää palvella montaa eri kuulijaa: hevosten taustavoimia, yleisöä, pelaajia. Jokainen hevonen, joka lähdössä juoksee, pitää vähintään kerran mainita, jotta esimerkiksi pelaajat tietävät, missä heidän hevosensa menee.”

Vaatimustaso onkin Hyvösen mukaan selostamisessa kokonaisuudessaan noussut.

”Haasteisiin on kyllä ollut kiva vastatakin. Ihmiset kuuntelevat herkällä korvalla ja palautetta tulee. Se on hyvä. Tulee itsellekin sellainen tunne, että työllä on tarkoitus.”

Selostamisen lisäksi Hyvösen työhön kuuluvat olennaisesti myös radanvarsihaastattelut.

Parhaimpia haastateltavia ovat Hyvösen mukaan uudet, ensimmäisiä voittojaan hakevat raviohjastajat, jotka pääsevät monesti yllättämään haastattelijan vastauksillaan. Ei Hyvösellä toki ole mitään vanhoja mestareitakaan vastaan.

”Huippuohjastajat voittavat yli 100 kertaa vuodessa. He ovat analyyttisia, selkosanaisia ja hyviä puhumaan, mutta kun heitä tulee jututettua niin paljon, niin silloin tietää jo etukäteen, mitä suurin piirtein tulee kuulemaan.”

Hyvönen ei itse voinut lapsena ohjastaa hevosia allergiansa vuoksi. Hän ei kuitenkaan koe, että kokemuksen puute olisi ollut mikään este raviselostajan työlle.

”Aika harvalla raviselostajalla on käytännön kokemusta. Lajin voi oppia ja siihen voi päästä sisälle ahkerasti seuraamalla.”

Hyötyä ravikokemuksesta voi kuitenkin olla. Vanhemmalla iällä Hyvösen allergia on helpottanut, ja hän ajoi itselleen reilu vuosi sitten ohjastajakortin.

”Sitä tajuaa vasta itse ohjastaessa, miten paljon hankalampaa etäisyyksien hahmottaminen on kärryiltä kuin katsomosta. Esimerkiksi keulaporukassa ei oikein tiedä yhtään, mitä takana tapahtuu.”

Viime vuosina Hyvönen on ilokseen huomannut, että alalle on jälleen pyrkimässä uusia, nuoria äänityöläisiä. Esimerkiksi keskipohjanmaalaisen Juuso Väyrysen ja joensuulaisen Veeti Suomalaisen nimet kannattaa pitää mielessä.

”He ovat teräviä ja sanavalmiita tyyppejä. Tärkeimpänä heillä riittää intohimoa lajiin.”

Miten muiden raviselostajan ammatista haaveilevien viisivuotiaiden kannattaa lähteä toteuttamaan unelmaansa? Avain tässäkin tapauksessa piilee omassa aktiivisuudessa. Mahdollisuuksia selostamiseen pitää itse hakea kysymällä.

”Harjoitusraveista saa hyvää rutiinia, ja pienemmistä raveista kannattaa kysyä keikkoja. Jos hommat osaa, niin silloin mahdollisuuksia syntyy varmasti laajemminkin.”

Kaikista digitaalisista sovelluksista huolimatta jotkut vanhat jutut vain toimivat: käsiohjelmaan merkityt ohjastajien ajopukujen värit helpottavat selostamista.