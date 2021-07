Henri Ruosteen Konsta-hevonen säikähti olympia-areenalla kamerahuppuja – hyvän verryttelyn jälkeen ratsukon kilpailu kääntyi epätoivoiseksi selviämiseksi

Henri Ruosteen suoritus osoitti, miksi ratsastus on olympialaisten vaikein laji. Hevonen on pakoeläin. Kun se pelästyy, sitä on vaikea saada heti rauhoittumaan ja suorituksen pitää samaan aikaan jatkua.