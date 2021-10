Hevoset

Solubiologi, huippuhevosten kuvaaja ja sähköisen huutokaupan kehittäjä – Emine Lundstenin työelämään mahtuu monta ulottuvuutta Hevoset ”Menhammar on jokaisen hevosihmisen unelmapaikka. Täällä kun antaa katseen vaeltaa, niin pystyy näkemään From Aboven, Fourth Dimensionin, Maharajahin, Readly Expressin, Panne de Moteurin ja l tarhoissaan”, kuvaa Lundsten.

Jarkko Sirkiä

Prix d´Amerique- ja Elitloppet-voittaja Readly Express on yksi Menhammarin siitosoreista, joita Emine Lundsten on kuvannut. Tässä he ovat kuvassa kerrankin yhdessä.

Turusta kotoisin olevan Emine Lundstenin arki on kuuluisassa Menhammarin siittolassa Tukholman liepeillä yhdistelmä monenlaista tekemistä. Hän on ammatiltaan solubiologi mutta kehittää päätyönsä ohessa hevosten internethuutokauppaa ja kuvaa Euroopan parhaita siitosoreja ja niiden jälkeläisiä. Hevosjalostus, geenitutkimus ja eri ominaisuuksien periytyvyyden selvittäminen liittyvät läheisesti yhteen. Menhammar on yksi Euroopan johtavista ravihevossiittoloista, ja Turussa pääkonttoriaan pitävä Aavagen kehittää hevosalalle geenitestejä. Yrityksillä on yhteistä työhistoriaa kolmisen vuotta. Lundstenin rooli oli matkustaa säännöllisesti Turun ja Tukholman väliä. ”Ehdimme käynnistää uusimman yhteistyöprojektimme juuri ennen koronapandemian alkamista.” Kun jä päätyi matkustusrajoitusten vuoksi asumaan pääasiassa Ruotsissa, tuli mukaan uuttakin tekemistä. Emine Lundstenin nimi löytyy nykyään lähes kaikkien Menhammarissa otettujen valokuvien kuvaajatiedoista. ”Valokuvaus on aina kiehtonut minua. Aiemmin kuvasin lähes ammatikseni. Kuvasin paljon muotinäytöksiä. Minulla oli siis luonnollisesti kamera mukana tullessani Menhammariin." Valokuvauksesta olisi voinut tulla hyvinkin päätyö Eminelle. ”Jokunen vuosi sitten oli kuitenkin valittava valokuvaamisen ja tutkimustyön välillä. Hevospuolelle keskittyvä tutkimustyö veti voimakkaammin puoleensa." Menhammar, Ruotsin johtava ravurikasvattaja Annemanna Ab ja TR Media, joka julkaisee muun muassa Travronden-lehteä, alkoivat myös kehittää uudenlaista digitaalista huutokauppa-alustaa. ”Koronarajoitusten astuessa voimaan oli löydettävä uusia väyliä myydä varsoja. Perinteinen huutokauppa ei toiminut koronarajoitusten kanssa”, Emine Lundsten valottaa. Internethuutokauppoja oli sinänsä järjestetty Ruotsissa jo useamman vuoden ajan. Nyt se päätettiin viedä uudelle tasolle. ”Huutokauppojen hevosesittelyissä oli toki ollut mukana videoita. Halusimme tarjota ostajille mahdollisimman kattavan materiaalipaketin jokaisesta myytävästä hevosesta kuvien ja röntgenkuvien muodossa.” Menhammar järjesti ensimmäisen digitaalisen huutokaupan 5. heinäkuuta 2020. Laitteisto ja tekniikka oli luonnollisesti testattu useaan kertaan. Tapahtui kuitenkin kaikkien järjestäjien painajainen. Ensimmäisen ennätyshintaan 875 000 SEK (86 000 euroa) myydyn kylmäverivarsan jälkeen huutokauppa-alusta ei kestänyt isoa kuormitusta. ”Tunne oli epätodellinen tekniikan pettäessä. Johan Hellanderia huutokaupasta vastaavana ei käynyt kateeksi. Hän joutui heti sivun kaaduttua suorassa lähetyksessä kertomaan yleisölle, mistä oli kyse samanaikaisesti miettien, mitä jäljelle jääneiden 29 hevosen huutokaupan kanssa tehdään.” Huutokauppaa päätettiin siirtää viikolla. Se oli menestys. ”Luulen, että meillä on vieläkin korkein keskihinta 556 500 SEK (yli 54 700 euroa) Euroopan varsahuutokaupoissa. Muukin statistiikka on ilahduttava: mediaani 400 000 SEK (noin 39 300 euroa) ja myyntiprosentti täydet sata. Digitaalinen huutokauppa tavoitti katsojia ja potentiaalisia ostajia useista melko kaukaisistakin maista”, Lundsten hehkuttaa. Tullessaan Menhammariin oli Emine kuvannut paljon ihmisiä, koirien rakennekuvia sekä hevosia. Hevosten rakennekuvien ottamisesta hänellä ei sen sijaan ollut lainkaan kokemusta. ”Jokainen kuvaaja hallitsee kameran teknisen puolen. Tarvitaan kuitenkin vielä syvä ymmärrys erikoisalasta, mitä kuvaa. Vasta sitten lopputuloksesta tulee ammattimainen." Huutokauppavarsojen kuvaamiseen liittyy hauska tarina. Juuri Menhammarin siitospuolesta vastaava Hellander ehdotti Eminelle varsojen kuvaamista huutokauppaa varten. ”Vaikka olin jo kuvannut hevosia siittolassa paljonkin, en kokenut omaavani tarpeeksi kattavaa ymmärrystä myyntikuvien ottamisesta. Mainitsin tästä Johanille. Halusin jonkun kokeneemman kuvaajan kerran siihen rinnalle”, kertoo Emine. Tämä lupasi hoitaa asian. ”Hetkeä ennen kuvausten alkamista kysyin Johanilta, missä se kokeneempi kuvaaja on. Hän totesi, ettei ollut onnistunut saamaan ketään lyhyellä varoitusajalla. Hän ei maininnut asiasta, koska ei halunnut minun ottavan stressiä ennakkoon”, kertoo Emine nauraen. Shokkihoito osoittautui toimivaksi konseptiksi ja kuvaukset sujuivat hyvin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Menhammarissa kuvattiin varsoilta jalka-asentokuvat. Sen jälkeen jalka-asentokuvat ovat tulleet pysyväksi osaksi niin Menhammarin omien hevosten kuin lähes jokaisen muunkin huutokauppavarsan kuvagalleriaa. Emine Lundsten on vastannut käytännössä yksin kuvauksista. ”Kuvaan varsoja niiden syntymästä aina huutokauppakuviin saakka. Menhammar on jokaisen hevosihmisen unelmapaikka. Täällä kun antaa katseen vaeltaa, niin pystyy näkemään From Aboven, Fourth Dimensionin, Maharajahin, Readly Expressin, Panne de Moteurin ja Nuncion tarhoissaan”, hän luettelee siitolan maineikkaita oreja. Digitaalinen hevoshuutokauppa on tullut jäädäkseen ainakin Menhammarin siittolaan koronarajoistusten lieventymisestä huolimatta. Hevosten hyvinvointi on tärkein tekijä suosia sähköistä kaupantekoa. ”Hevosia ei tarvitse kuljettaa huutokauppapaikalle. Sairastumisriski sekä varsojen stressitaso pysyvät alhaisempana”, perustelee Emine Lundsten. ”Ostajat ovat luonnollisesti aina tervetulleita katsastamaan varsoja ennen huutokauppaa paikan päälle.” Kuvaamisen lisäksi Lundsten toimii huutokaupan aikana seuraamassa ja hoitamassa digitaalista tarjousprosessia. Seuraava Menhammarin järjestämä sähköinen huutokauppa on marraskuussa. "Se on mixed-huutokauppa, jossa myydään kilpahevosia ja siitostammoja. Lisäksi tarjolla on muutama vuotias varsa, joita ei syystä tai toisesta myyty vuoden aiemmissa huutokaupoissa." Travrondenin ja Menhammarin huutokauppapalvelu on ehdolla vuosittaisen Tidskrift-palkinnon saajaksi luokassa Vuoden teko. Gaalassa 10. marraskuuta jaetaan myös muita mediakentän palkintoja.