Hevosten herkästi tarttuvaa koronavirusta jälleen liikkeellä: Leviää helposti lannan mukana myös esimerkiksi jalkineissa

Hevosten korona ei tartu ihmisiin, mutta sen ongelma on sama kuin ihmisten infektion. Suuri osa virustartunnan saaneista sairastaa taudin oireettomana.

Kari Salonen

Hevosten koronavirus leviää lannassa. Se voi siis levitä hevosesta toiseen paitsi tarhasta tai karsinan rakenteista myös varusteista tai ihmisten käsistä, vaatteista ja jalkineista. (Kuvituskuva.)

Helsingin yliopiston hevossairaalassa on hoidettu viime viikkoina useita hevosten koronan ECoV-viruksen sairastuttamia hevosia. Tilastoa tapauksista ei ole laskettu yhteen, mutta niitä on syksystä alkaen ollut säännöllisesti.

"Parhaimmillaan tai pahimmillaan niitä on ollut hoidossa kolme tai neljä kerralla. Juuri nyt ollaan saatu kaikki potilaat kotiutettua", eläinlääkäri Kati Niinistö kertoo tiistaina.

Kaikista hevosista ei ole saatu koronatestillä näkyviin tartuntaa. "Ehkä puolet on testattu koronapositiivisiksi. Mutta tässä on sama kuin ihmisten viruksessa. Tartunnan saanut ei eritä virusta koko ajan. Voi siis olla, että olemme vain ottaneet näytteen väärään aikaan."

Hevosen koronavirus ei tartu hevosista ihmisiin.

Taudeilla on kuitenkin yhteistä: kuten ihmisten koronassa myös hevosilla suurin osa virustartunnan saaneista sairastaa infektion oireettomana tai hyvin lievin oirein. Siksi sen havaitseminen on vaikeaa.

Amerikkalaistutkimuksessa on arvioitu, että vain joka viides niistä hevosista, jotka on todettu testissä ECoV-positiivisiksi, saa näkyviä oireita.

Hevosten korona pesii suolistossa, ei hengitysteissä kuten ihmisten keskuudessa leviävä virus. Yleisimpiä oireita ovat pahoinvointi, väsymys ja kuume. Vetinen uloste tai ähky ovat mahdollisia, mutta selvästi harvinaisempia oireita.

"Tänne hoitoon tuoduissa näemme paljon ripulia, mutta kuume on havaituista oireista tyypillisin", sanoo Kati Niinistö.

Viikkiin hoitoon on tuotu hevosia pitkin eteläistä Suomea. Hevossairaalan potilaskannassa ratsut ja suomenhevoset edustavat enemmistöä ja niitä on myös ECoV-viruksen sairastaneissa. Mutta hoidettavina on ollut myös joitain ravureita.

Huittisissa toimiva Tuorin ratsutila tiedotti viikonloppuna, että kolme tallin 16 hevosesta on jouduttu lopettamaan koronaviruksen vuoksi niiden saamasta eläinlääkärin hoidosta huolimatta.

Tuorin tila tarjoaa ratsastusterapiaa, joten on vaikea tietää, mistä virus on sinne ylipäätään kulkeutunut. Talliin ei ole tullut uusia hevosia eivätkä hevoset ole käyneet tallin ulkopuolella esimerkiksi valmennuksissa tai kilpailemassa, kuten urheiluhevoset tekevät.

Hevosurheilun haastattelema yrittäjä Jutta Tuori ja tilan hevosia hoitanut eläinlääkäri Mari Torkki painottavat talleilla käyville huolellisuutta.

Virus kulkee hevosten lannan mukana. Siten kaikkien varusteiden puhtaus on oleellista liikuttaessa tallilta toiselle.

Ypäjällä Hevosopistolla on myös valmennuksen aikana majoittuneella hevosella todettu jälkikäteen EcoV-tartunta, opisto kertoi tiedotteessa viime keskiviikkona.

Koronavirusepidemia kiersi talleilla myös vuosi sitten talvella.

Kati Niinistö kertoo, että hevosten koronaa pidettiin aiemmin enemmän talvikausien riesana.

"Viime kesänä ja syksynä oli kuitenkin yksittäisiä meille tuotuja sairastapauksia. Kyllä se selkeästi siis on jäänyt jotenkin itämään meille."

Selitys löytyy siitä, että koronaviruksen saanut hevonen voi erittää virusta lantaan jopa pari kolme kuukautta, vaikka suurin osa levittää sitä enintään kolmen viikon ajan.

Hevosen koronaviruksesta on tehty vielä sangen vähän tutkimusta. Kansainvälisestikin sitä on pidetty vähemmän pahana kuin muita virustauteja.

"Me näemme sen kyllä nykyisin merkittävänä sairaalahoitoa vaativana tautina. Se ei ole ehkä ripulina niin paha kuin esimerkiksi salmonellan aiheuttama, mutta ne hevoset, joille se osuu, ovat usein kipeitä pitkään", NIinistö toteaa.

Näin ollen myös toipuminen vie aikaa ja vaatii malttia hevosen omistajalta.

