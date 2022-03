Hallit, maneesit ja pienet tasakattoiset kotieläinsuojat vaarassa – ”Katoilla on ollut säänvaihteluiden takia uuden lumen välissä ihan jäätä"

Leikon tallin yrittäjä Timo Kaarakainen on saanut tehdä lumihommia katoilla moninkertaisesti normaaliin talveen verrattuna.

Timo Kaarakainen

Leikon tallin hevosilla on kompakteja, lähes tasakattoisia pihattoja. Niiden katoilla tallinpitäjä Timo Kaarakainen on kuluneena talvena viettänyt tunnin jos toisenkin lumenpudotustöissä.

Poikkeuksellisen painava lumikuorma aiheuttaa edelleen vaaraa monille rakennuksille, koska lumen vesiarvo on korkea.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) hydrologi Kati Anttila kertoo perjantaina, että lumikuormatilanne on pysynyt kautta Suomen ennallaan viimeksi kuluneen viikon ajan. Lumi on nyt painavaa, koska se on tiivistynyttä.

”Meillä tarkkaillaan lumen vesiarvoa, juuri lumen vesimäärä aiheuttaa rakenteille ongelmia. On todettu, että kun lumen paino on yli sata kiloa neliömetrillä, voi ongelmia ilmetä kuplahalleissa ja maneeseissa”, Anttila toteaa.

Lunta on nyt Oulusta eteläiseen Suomeen asti ulottuvalla vyöhykkeellä keskimääräistä enemmän ja itäisessä Suomessa Anttilan mukaan todella paljon. Syke on tiedottanut tiiviisti lumikuormatilanteesta ja sen vaatimista toimista.

"Kaakonkulmalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Käsivarren ja Tunturi-Lapissa lumikuorma ylittää 150 kiloa neliömetrillä. Sen sijaan Lounais-Lapissa lumikuorma on pienempi kuin yleensä."

Isojen hallien omistajia muistutetaan Syken tiedotteessa varmistamaan kattojensa kestävyys, seurata lumikuormaa aktiivisesti ja huolehtia, että lunta poistetaan hallin katolta tarpeen mukaan.

”Korostamme viestinnässämme, että turvallisinta on palkata ammattilainen pudottamaan lumet isojen rakennusten katoilta”, Anttila sanoo.

Hallien rakennevioista johtuvia kattosortumia voi tapahtua, kun lumikuorma ylittää mainitun raja-arvon, sata kiloa neliömetrillä. Toinen vaaranpaikka on suurten sateiden jälkeen, jolloin lumikuorman paino kasvaa nopeasti.

”Kun mennään kevättä kohti, lumi tiivistyy. Jos lumi on märkää ja tiivistynyttä, matalammaltakin näyttävä lumikerros voi painonsa vuoksi olla rakennukselle vaaraksi”, Kati Anttila toteaa.

Hevostiloilla tuiskutalvi on koetellut tallinpitäjiä etelästä pohjoiseen.

Nurmijärven Röykässä Timo Kaarakainen on tehnyt normaalitalveen verrattuna moninkertaisen määrän lumitöitä. Leikon tallilla on useita lähes tasakattoisia, pienehköjä pihattorakennuksia, joiden katot hän on käsin lapioinut lumesta jopa viidesti kuluneen talven aikana.

”Katoilla on ollut säänvaihteluiden takia uuden lumen välissä ihan jäätä, mikä painaa paljon. Onneksi tässä on ollut aikaa tehdä lumenpudotusta katoilta. Jos en olisi ehtinyt sitä tehdä, ihan varmasti jotain olisi romahtanut”, Kaarakainen huokaa.

Leikon tallin varsinainen tallirakennus on kaarihalli, jota ei lumikuorma pääse vaivaamaan, mutta iso määrä katolta liukuvaa lunta aiheuttaa ongelmia vieressä oleville hevosten tarhojen aidoille. Aitoja on Kaarakaisen mukaan saanut tämän tästä kaivella kinosten alta.

Lauhan jakson aikana harmaita hiuksia Kaarakaiselle aiheuttivat sulamisvedet. Koska maa on jäässä, eivät salaojat vetäneet, ja veden ohjailussa oli hetken aikaa työtä.

Mahkosen puutarha, jolla on useita kasvihuoneita, toimii samalla tilalla Leikon tallin kanssa.

”Puutarhalla istutuskausi on juuri alkanut, ja ongelmia lähekkäin sijaitseville kasvihuoneille aiheutuu niiden väleihin pakkautuneesta isosta lumimäärästä, joka on paikoin päässyt vahingoittamaan rakenteita”, Kaarakainen kertoo.

Kasvihuoneiden väleihin ei helpolla pääse, mutta kaikki koneet ja lihasvoimat ovat hänen mukaansa olleet käytössä, jotta ongelmapaikkoihin päästään kiinni.

”Ainakin kunto on pysynyt tänä talvena hyvänä”, Kaarakainen nauraa ja toteaa, että tällaiset käytännön ongelmat tuntuvat yleisen maailman tilanteen keskellä jopa tervetulleilta.

Ainakin niitä pystyy ratkaisemaan.

