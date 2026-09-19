Viksun Cikka (Costello) oli kisan kakkossuosikki, mutta alkumetrit eivät näyttäneet sen kannalta lainkaan lupaavilta, kun Santtu Raitalan ajokki ponkaisi lähtölaukalle.

Keulapaikan haki Tara (Välähdys), joka sai jatkossa rinnalleen suosikki Ceepran (Costello). Avaus kellotettiin 22,5-vauhtiseksi ja koko kierroskin ajettiin lukemiin 24,5.

Tässä vaiheessa Viksun Cikka oli päässyt mukaan pääryhmään. Viimeisen takasuoran alussa Raitala heitti ajokkinsa porukan perältä kolmannen radan letkaan, mutta edelleen tilanne näytti tukalalta.

Viimeisessä kaarteessa porukka oli tiiviisti kasassa ja Viksun Cikka lähti kiertämään neljännelle radalle.

Loppusuoran alussa Ceepra sai otteen keulahevosesta, mutta sekään ei pystynyt vastaamaan Viksun Cikan loppuvedolle. Kolmannen radan letkaa vetänyt Beemi (Tähen Toivomus) punnersi kolmanneksi.

Voittoaika oli 27,0a. Klassikkokisan voitosta maksettiin 22 000 euroa.

Viksun Cikalle voitto oli sen uran kahdeksas kahdeksastatoista startista. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

Viksun Cikan takana on pohjalais-savolaista yhteistyötä. Tamman omistaja on Team Cikkailijat Lapualta ja sitä valmentaa varkautelainen Sami Ikonen. Viksun Cikan kasvattaja on Ilkka Tuomaala.

Santtu Raitala kertoi voittajahaastattelussa, että Viksun Cikan varustusta muutettiin kisaan radikaalisti, minkä myötä se oli alkumetreillä liian innokkaana ja rulli laukalle.

Sekä Raitala että hevosen muut taustavoimat olivat suorituksen suhteen lähinnä epäuskoisina.

”Siinä kohtaa tuntui vielä ihan toivottomalta”, Raitala kuvaili voittajahaastattelussa tunnelmiaan kierroksen jälkeen. ”Ehkä 800 jäljellä rupesi tuntumaan, että jotakin viimeisiä rahoja voidaan saada, ja silloinkin tamma on joutunut tekemään vähän turhan kovan suorituksen.”

Huima loppuveto ihmetytti menestysohjastajaakin.

”Hevonen teki ihan älyttömän suorituksen ja teki taustajoukoille monenlaista tunnetta lähdön aikana. Hieno suoritus”, Raitala kiteytti.

Henna ja Sami Ikonen iloitsivat Viksun Cikan rinnalla. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

Myös osaomistaja-valmentaja Sami Ikonen oli ihmeissään.

”Nyt on ensimmäistä kertaa sellainen tunne, että en edes tajua mitä äsken tapahtui”, Ikonen myönsi voittajahaastattelussa.

”Loppusuora oli epäuskoinen. En muista, milloin olisin nähnyt minkään hevosen tekevän tuollaisen loppusuoran.”

Suurkilpailuvoitto oli Viksun Cikalle kauden toinen. St Michel -raveissa ajetussa Varsakunkussa se kiri millimetrivoittoon ennen Ceepraa. Kuninkuusravien Pikkukuningattaressa Viksun Cikalle sen sijaan ei ollut paras päivänsä. Tamman kauden tili on jo 56 900 euroa.

MT Hevoset on suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan yhteistyökumppani.