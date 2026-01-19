Päivän ravit: Santtu Raitala Killerin avainkuski, Kenzo Benois viivalla RanskassaMaanantai on tuttuun tapaan euronelkku-päivä. Ruotsissa nautitaan jackpot-illallinen. Ranskassa Antti Ojanperän vankkureilla on uusi suunta.
Suomen raviviikko potkaistaan käyntiin maanantaina Jyväskylässä. Killerin yhdeksän lähtöä käsittävien iltaravien päähuomio kiinnittyy ravien neljä viimeistä lähtöä käsittävään euronelkkuun.
Euronelkussa systeemin hinta nousee todella herkästi, eikä pelaajilla ole rastitusten kanssa paljoa liikkumavaraa. Kierroksessa on haastetta, joten onnistuneet varmavalinnat ovat tällä kertaa tärkeässä asemassa.
Jättikunnossa kilpaileva Meleko Kommee voitti viimein Vermossa, ja tulee olemaan vahvoilla myös tänään. Kyvykäs Villihumu ohjaksissaan Santtu Raitala tulee ravilla pysyessään heittämään kovan haasteen.
Kierroksen käytetyin varma lienee toisen kohteen Olympic Steel, joka osoittautui Suomen avauksessa näihin kekkereihin kovaluokkaiseksi menijäksi. Kovimman haasteen Santtu Raitalan ajokki tulee saamaan Jonny Länsimäen Levitatingilta.
Kolmannessa kohteessa kenttä on avoinna. Lauantaina Teivossa mellastanut Santtu Raitala on jälleen voittajaspekulaatioissa mukana Huehuetangolla. Yllätyksen hakijat tulevat huomioimaan Niko Riekkisen Silence Shotgunin, joka on ensi askelilla nopea ja tulee saamaan hyvän reissun.
Ypäjä Päivi on itseoikeutettu suosikki päätöslähdössä, mutta Raitala on huomioitava tässäkin lähdössä. Markus Porokka antaa Helmi-Leenan ohjat valtakunnan ajajamestarille, mikä saattaa olla voittava valinta.
Santtu Raitala on ollut tammikuussa täysin pitelemätön. Ennusmerkit viittaavat siihen, että alkuvuonna otetut 23 voittoa saavat Jyväskylässä jatkoa. Killerin ravit alkavat kello 18.00. Euronelkkua aletaan jännittämään kello 19.55.
Ruotsissa on maanantain pelinä Toto64. ja lisärahaa on luvassa lähes 135 000 euron verran. Ruotsin pääpeli alkaa kello 20.30.
Ojanperän tallin hevosia on totuttu näkemään Vincennesissä, mutta tällä kertaa suuntana on Nantes, jossa Kenzo Benois palaa tositoimiin. Ohjastajana 2275 metrin kisassa on Guillaume Lenain. Lähtö starttaa kello 16.30.Artikkelin aiheet
