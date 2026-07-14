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Juuri nyt | Seinäjoella 1,5 miljardin datakeskushanke käyntiin – yli tuhat uutta työpaikkaa
Tilaajalle | Onko maatiloilla varauduttu kuivuuteen? Näin paljon lypsylehmä tarvitsee vettä