Seinäjoella 1,5 miljardin datakeskushanke käyntiin – yli tuhat uutta työpaikkaa rakennusvaiheessa Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä arvioi, että kaupunkiin syntyy hankkeen myötä 100–150 uutta pysyvää työpaikkaa.

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Ensimmäinen vaihe käsittää yli sadan megawatin datakeskuskokonaisuuden. Kuvituskuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron tekoälydatakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo.

Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC, ja se toteutetaan yhdessä suomalaisen SDC Venturesin kanssa.

Ensimmäinen vaihe käsittää yli sadan megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi, 550 megawatin kapasiteetin datakeskuskampukseksi.

Kampuksen rakentaminen etenee vaiheittain, eikä sen koko rakentamisesta ole vielä mustaa valkoisella. Koko hankkeen toteutuessa puhuttaisiin koko Euroopan suurimpien joukkoon kuuluvasta datakeskuskokonaisuuksista.

”Tavoitteena on luoda yksi Euroopan merkittävimmistä tekoälyekosysteemeistä”, sanoo Pure DC:n puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Gary Wojtaszek tiedotteessa.

Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi.

Kaikki tarvittava infrastruktuuri, kuten sähköverkkoratkaisut ja datakeskusta palveleva sähköasema, ovat valmiina rakentamista varten.

Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1 500 työpaikkaa. Koko kampuksen toteutuessa kymmenvuotisen rakennushankkeen arvioidaan työllistävän kaiken kaikkiaan 3 000 ihmistä. Lisäksi se lisäisi kysyntää erityisosaamista vaativille tehtäville useilla toimialoilla.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä arvioi, että kaupunkiin syntyy hankkeen myötä 100–150 uutta pysyvää työpaikkaa.

”Tahtotilamme on tietenkin se, että datakeskus synnyttäisi vielä suuremman ekosysteemin teollisuutta ja työpaikkoja ympärilleen”, Kiiskilä sanoo tiedotteessa.

Datakeskuksen rakentamisella on muitakin vaikutuksia Seinäjoen talouteen. Kaupunki kertoi huhtikuussa, että datakeskustontti myytiin Pure DC:lle lähes 4 miljoonalla eurolla. Lisäksi keskuksen hukkalämpöä voidaan käyttää kaukolämpöverkossa ja näin vähentää polttamalla tuotetun lämmön tarvetta.

Kiiskilä myös arvioi, että kaupungin kirstuun kilahtaa vuosittain satojatuhansia euroja kiinteistöveroa.

Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi.