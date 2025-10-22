Amatööriohjastajille kova kisaviikonloppu: Jani Peräsalo joutui valitsemaan Italian ja Norjan välillä Amatööriohjastajat kilpailevat tulevana viikonloppuna EM-kisoissa Italiassa ja PM-kisoissa Norjassa.

Milla Markkanen (vas.). Sara Hautamäki ja Jani Peräsalo olivat viime vuoden amatööriohjastajien SM-finaalin kärkikolmikko. Markkanen ja Hautamäki kilpailevat viikonloppuna Norjassa, Peräsalo Italiassa. Kuva: SHKL/Marja Pylkkänen

Kaj Närhinen

Euroopan amatööriohjastajilla on viikonloppuna harvinaisen tiivis arvokisarupeama. Miesamatööriohjastajien Euroopan mestaruudesta kilpaillaan lauantaina Italian Palermossa La Favorita -radalla. Siellä Suomea edustaa viime vuonna amatööriohjastajien SM-kisassa kolmanneksi sijoittunut Jari Peräsalo.

Peräsalolla olisi ollut samaan aikaan paikka myös Norjan Momarkenissa kilpailtavaan amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuteen. Nyt Norjassa Suomea edustavat viime vuoden Suomen mestari Sara Hautamäki, toiseksi sijoittunut Milla Markkanen sekä SM-kisan neljänneksi tullut Suvi Vaittinen.

Suomea kansainvälisessä amatööriraviurheiluliitto Fegatissa edustavan SHKL:n toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo päällekkäisyyden johtuneen EM-kisan siirtymisestä.

Alun perin miesamatöörien EM-kisa oli tarkoitus järjestää Italiassa loppukesästä, minkä takia PM-kisa sijoitettiin lokakuun lopulle.

”Italiassa alkuperäinen järjestäjärata kuitenkin teki amatööriklubille jonkinlaisen oharin, minkä takia EM-kisalle piti hakea uusi ajankohta. Tietysti ainoaksi mahdolliseksi päiväksi löytyi sama päivä PM-kisan kanssa. Norjan kisan järjestelyt taas olivat jo niin pitkällä, ettei sitäkään voitu enää siirrellä”, Nummenmaa harmittelee.

Suvi Vaittinen pääsi täydentämään Suomen PM-joukkuetta Jani Peräsalon valittua edustustehtävän Italiassa. Pohjoismaiden mestaruudessa ajetaan kolme osalähtöä. Kuva: Ville Toivonen

Edustustehtävien välillä valitsemaan joutunut Jani Peräsalo on luonnollisesti harmissaan toisen kisamahdollisuuden jäämisestä väliin.

”Mutta ei pidä liikaa valittaa. EM-kisassa ajaminen on kuitenkin kerran elämässä -tilaisuus”, hän painottaa. ”On kova juttu päästä edustamaan Suomea kansainvälisellä tasolla ja päästä ajamaan kilpaa Italiassa. Ajan nyt ensimmäistä kertaa kilpaa ulkomailla.”

Kauhavalla vaikuttava Peräsalo on ajanut urallaan lähes 1000 starttia. Viime vuosi oli ohjastajauran tähän mennessä paras. Kauden 151 startista tuli yhdeksän voittoa.

Tämän kauden menestys ei ole tyydyttänyt Peräsaloa. Voittoja kauden 120 startista on tullut vasta yksi. Muita totosijoja on kuitenkin kertynyt jo 23.

Peräsalo ei myöskään päässyt tänä vuonna amatööriohjastajien SM-finaaliin.

”En kiertänyt ajamassa karsintalähtöjä kovin kaukana, mutta jonkun totosijan kääntyminen voitoksi olisi auttanut siinäkin finaaliin pääsemiseen. Ohjastamisessa asiat ovat monesti pienestä kiinni”, Peräsalo toteaa.

Kuvassa Gott Klirriä ajava Jani Peräsalo on ajanut urallaan lähes 1000 voittoa. Kuva: Elina Paavola

Miesohjastajien Euroopan mestaruus ratkeaa neljässä osalähdössä. Jani Peräsalo kertoo suuntaavansa kisaan avoimin mielin.

”Otetaan se, mitä on tarjolla. Arpaonnella hevosten ja lähtöratojen suhteen on neljän lähdön kisassa todella iso merkitys”, hän pohtii.

Edustustehtävä Italiaan on samalla myös lomareissu. Peräsalon kanssa matkaan lähtee hänen puolisonsa Jaana Heiermann. Lento Italiaan lähtee torstaiaamuna ja paluu on maanantaina.

”Onhan tämä todella hieno kokemus päästä näkemään toisen maan ravikulttuuria ja tietysti Italiaa ylipäätään”, Peräsalo iloitsee.

Siviilityönään Peräsalo työskentelee logistiikka-alan tehtävissä Skaalan ikkuna- ja ovitehtailla. Tulevaisuuden haaveena olisi panostaa omaan valmennustoimintaan ansiotöiden ohella. Perhe hankki jokunen aika sitten oman tilan Kauhavan Ojutjärveltä.

”Olemme kunnostaneet tilalle seitsemän karsinapaikkaa. Tässä on oikein hyvät ajopaikat valmentaa hevosia. Haaveena olisi tehdä ansiotöitä osa-aikaisesti ja sitten valmentaa vieraiden hevosia osa-ajasta. Ajan kanssahan sen sitten näkee miten haaveiden ja tavoitteiden käy.”