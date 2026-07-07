Stora Enso yksi Hukkajoen syytetyistäSuomussalmen Hukkajoen raakkutuhon syytteet on nostettu. Stora Enso on yksi syytetyistä.
Stora Enso on yksi syytetyistä Suomussalmen Hukkajoen jokihelmisimpukoihin kohdistuneesta teosta, kerrotaan yhtiön viestinnästä.
”Stora Enso on yksi näistä syytetyistä yhtiöistä, ja nyt tutustutaan aineistoon huolella”, kommentoi Stora Enson viestintäjohtaja Ingrid Peura.
”Tämä menee varmasti käräjäoikeuden aikataulun mukaan. Seuraavaksi se etenee ihan normaalisti siinä oikeusprosessissa, ja me kunnioitetaan sitä aikataulua”, Peura jatkaa.
Yhtiö ei halunnut kommentoida asiaa enempää eikä esimerkiksi sitä, mikä sen osuus on korvaussummasta.Artikkelin aiheet
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