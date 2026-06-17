Päivän ravit: Arctic Fiona Tammachampionin kuumin nimiVermon illassa nähdään monia laadukkaita lähtöjä. Valoisaa yötä kohti edetään Solvallan nelivuotislähtöjen parissa.
Vermon keskiviikkoisissa iltaraveissa on mukavatasoisia lähtöjä. Derbyn Tammachampionissa voittajalle on luvassa 8 000 euron ykköspalkinto.
Arctic Fiona sai Kuopio Stakesissa runtua rinnalla riehuneelta Magnitudelta. Tällä kertaa vastassa on vain tammoja, ja Kuopion startit kropassa Juho Ihamuotilan suojatti on todennäköisesti valmiimpi.
Avoin Kohti Suur-Hollolaa -lähtö on arkilähdöksi hieno. Sekä Main Stage että Corazon Combo ovat edellisissä starteissaan osoittaneet nousukunnon merkkejä. Fly By Me tulee lopussa ohittamaan monta kanssakilpailijaa.
Ravit päättävässä montén SM-karsinnassa nähdään mielenkiintoinen debyytti. Kärrylähdöissä loistanut Soketti tekee debyytin raviratsastuksen parissa. Ratsaille Vermossa nousee Martta Smura. Soketin valmentaja Hannu Isotalo kertoo keskiviikkona MT Hevosissa hankkeen taustoista.
Keskiviikon työteliäin ohjastaja on Santtu Raitala, jolle on ilmoitettu hevoset kahdeksaan lähtöön. Hurjaa voittotahtia koko alkuvuoden pitänyt pihtiputaalainen on enää viiden voiton päässä 200 voitosta. Koko vuoden voittomäärä olisi siis tasaisella tahdilla selkeästi yli 400 voiton. Hannu Torvinen on selvästi ajajaliigan toisena 106 voitollaan.
Vermossa ajetaan ennen varsinaisia raveja peräti kahdeksan ponilähtöä. Iltapäivän kiireisin henkilö on Jonna Puustinen, joka tuo Vermoon kaikki kuusi valmentamaansa ponia. Nurmijärveläinen ohjastaa itse viittä ponia.
Vermosta lähetetään myös TotoTV:n studio, jossa iltaa siivittävät Jere Törmänen ja Marko Lähteenmäki.
Solvallan ravien valopilkkuihin kuuluu nelivuotislähtö Prix Calgary Games, jossa voittajalle on luvassa 500 000 kruunun palkinto. Ennakkosuosikki on hyvän lähtöradan saanut Wise Guy. Kungapokalenissa Daniel Redénin treenattava sortui laukalle, mutta luokkaa Face Time Bourbonin pojalla on vaikka muille jakaa.
Tammojen Prix Diana Zet -lähdössä 250 000 kruunun voittorahoista kisaavat muun muassa My Creation, Moder Teresa Sisu sekä Lust for Life.
Kylmäverilähdössä nähdään viimeksi Elitkampenissa Pron jälkeen toiseksi sijoittunut huipputamma Majblomster.Artikkelin aiheet
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