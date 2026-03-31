Italialaiselle huipputammalle Finlandia-kutsuAlessandro Gocciadoron Diva Ek on neljäs Vermon Finlandia-ajoon kutsuttu osallistuja.
Toukokuun 10. päivä ajettavan Finlandia-ajon neljännen kutsun sai Alessandro Gocciadoron Diva Ek. Seitsemänvuotias italialaistamma voitti viime lauantaina Solvallassa ravatun kultadivisioonan finaalin hienon esityksen päätteeksi. Taakse jäi muun muassa viime vuoden Finlandia-ajon sankari Mellby Jinx.
Italian viime vuosien menestynein valmentaja on innoissaan Finlandia-kutsusta.
"Finlandia-Ajo on ollut Diva Ekin suunnitelmissa jo jonkin aikaa", Alessandro Gocciadoro kertoo Vermon tiedotteessa.
Finlandia-ajon voittajalle on tarjolla Elitloppet-lippu. Paikka viiden miljoonan kruunun ykköspalkinnolla ajettavaan Solvallan kisaan kiinnostaa italialaistamman taustavoimia.
"Diva Ek on tallimme paras hevonen Pohjoismaiden kevään suurkilpailuihin. Elitloppet kiinnostaa meitä todella paljon. Finlandia-ajon avulla tarjoutuu hyvä mahdollisuus saada paikka Solvallaan."
Urallaan yli 500 000 euroa ansainneen tamman omistavat Antonio Nucera & Effebi SRL.
Diva Ek kävi kaksi vuotta sitten Suomessa ja kiersi takarivistä Kymi GP-päivän avoimen tammalähdön voittoon. Viime syksynä Diva Ek sijoittui toiseksi lämminveristen MM-lähdössä Pohjois-Amerikassa sijaitsevalla Yonkersin radalla.
Finlandia-Ajo on kaksipäiväinen ravijuhla Vermossa 9.-10. toukokuuta. Sunnuntaina 10.5. juostavan pääkilpailun ykköspalkinto on 100 000 euroa.
Finlandia-Ajoon kutsutut hevoset
Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
High on Pepper (Ruotsi) - valmentaja Katja Melkko
Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
Diva Ek (Italia) - valmentaja Alessandro Gocciadoro
