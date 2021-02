Juoksua, yäk! – Vai josko sittenkin maltilla kävelyn kautta alkuun?

"Liikunta on tehokasta lääkettä. Se voi jopa korvata monta pilleriä. Liikunnan puute on huono juttu, mutta myös liian suuri annos on huono", sanoo liikuntalääketieteen erikoislääkäri Harri Helajärvi.