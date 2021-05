Amorphiksen Esa Holopaisen sooloprojekti lähti alkuun koronasta – "Lopputulos on paljon enemmän kuin mitä ajattelin"

Sanne Katainen

Esa Holopainen selvisi koronavuodesta, kun hän oli onnekseen saanut juuri sitä ennen vuoden apurahan säveltämiseen. Silver Laken kappaleiden jälkeen hän jatkoi suoraan säveltämistä Amorphiksen albumille, jota äänitetään paraikaa.

Kun korona tyhjensi 30-vuotisjuhlakiertueelle valmistautuneen Amorphiksen keikkakalenterin vuosi sitten, kitaristi ja säveltäjä Esa Holopainen ei jäänyt kauaksi aikaa tuleen makaamaan.

Hän kaivoi tietokoneeltaan sinne kertyneitä sävellyksiä, jotka hän oli jättänyt talteen, koska ne tuntuivat bändille tyylillisesti sopimattomilta.

"Kun lähdin tekemään, ei ollut käryä, tuleeko tästä julkaistavaa. Ajattelin, että julkaisen vaikka sitten itse."

Ei tarvinnut. Sonic Pump Studion tuottaja Nino Laurenne oli kuin olisi lukenut Holopaisen mieltä. Hän ehdotti, olisiko nyt aika levyttää yhteinen projekti, josta jokunen vuosi aiemmin oli Tuska-festarin esitykseen valmistauduttaessa puhuttu.

"Projektista tuli enemmänkin kuin mitä ajattelin. Siinä toimi lumipalloefekti. Kun löysin muutamalle ensimmäiselle biisille solistit, siitä aukeni reitti, mihin lähden sitä musiikillisesti viemään", Holopainen kuvaa.

Solisteiksi hän kutsui ystäviä ja ihmisiä, jotka tuntee pidemmältä ajalta. Vain yhden – Myrkurin Amalie Bruunin – tilanne ei mennyt Holopaisen projektin aikataulujen kanssa yksiin.

Mukaan saatiin myös kaksi yllätysnimeä, jotka olivat mieluisia yllätyksiä myös projektin moottorille itselleen.

Ensimmäisen soololohkaisun Stormin esittäjä Håkan Hemlin löytyi Laurenteen kontaktien kautta. Hemlinin tunnistettava ääni on suomalaisille tuttu 1990-luvun lopun suositusta Nordman-duosta.

Sitten pähkäiltiin ideaa ja biisiä, joka haluttiin ainoana suomeksi ja johon saisi karismaattisen äänen.

Kun biisi oli Eino Leinon runoon perustuva Alkusointu, ajatukset kulkivat luonnollisesti Vesa-Matti Loiriin.

Yhteys syntyi Petri Eklundin kautta, joka on Holopaisen ystävä lapsuudesta asti. Levy-yhtiön töistä elokuva-alalle siirtynyt Eklund muun muassa edustaa nykyisin näyttelijöitä kuten Loiria.

"Se, että sain Veskun innostumaan kappaleesta, oli mulle henkillökohtaisesti tosi iso juttu", Holopainen myöntää.

Jo projektille hakee yhteistä tekijää, Alkusointu on se, joka niputtaa koko albumin yhteen. Sen tematiikka toistuu myös albumin avaavassa nimikkoraidassa Silver Lake, joka on ainoa täysin instrumentaalinen.

Levyn sanoituksista osa on Holopaisen.

"Mutta sanoituksellisesti se on aika kirjo. Annoin laulajille vapaat kädet. Osa solisteista halusi tehdä kaiken – sanat, laulusovitukset ja harmoniat – itse, osaan me teimme niitä yhdessä."

Haastavimmaksi Silver Laken teossa osoittautuikin hypätä alueelle, jossa instrumentalisti ei ollut aiemmin operoinut: tekstien sovittaminen säveliin oli opettavaa. "Se, että löytää laulavat vokaalit mukaan, oli uusi mulle aluevaltaus. Mutta loppujen lopuksi en kokenut laulumelodioiden tekoa hirveän haastavaksi. Nino on tehnyt laulusovituksia ennenkin."

Ylipäätään projekti oli kiinnostava. "Yleensä on oma segmentti, missä operoit. Nyt joutui vastaamaan koko paletista."

"Kun Amorphiksella alkaa levyntuotanto, homma on ollut niin vahvasti tuottajan harteilla. Riittää, että improvisoit studiossa, jos tuottaja sen ylipäätään hyväksyy", Holopainen virnistää.

Amorphiksen kahden edellisen ja myös nyt työn alla olevan albumin tuottaja, ruotsalainen Jens Bogren, on tarkan visionäärin maineessa. Hän pitää langat käsissään eikä välttämättä anna edes bändin kokeneille muusikoille lupaa rönsyilyyn. Sapluuna on siis bändityössä selkeä.

Silti vastuu Silver Lakesta ei painanut. Se jopa oikeastaan vapautti, koska samaan aikaan normaali elämä oli pandemian takia muuttunut epänormaaliksi.

"Kun mulla ei ollut minkäänlaisia odotuksia, koin tekemisen myös rentouttavana. Pystyin keskittymään säveltämiseen. Kun pahimpanakin (pääkaupunkiseudun) sulun aikana pääsin studiolle, se oli tosi tärkeää."

Esa Holopainen ei näe sooloprojektien jatkumiselle estettä ja ideoita uuteenkin syntyi, mutta Amorphiksen tulevalla levyllä hänen tekemisensä jälki kuuluu siis vain kitaroinnissa.

"Biisin kirjoittamista oli luonnollista jatkaa myös Amorphikselle. Eikä ollut hakemista saada itsensä inspiraatiotilaan vaan jatkoin melkein saman tien", hän lisää.

Oman levynsä markkinoinnin ja haastattelujen kanssa rinnan Holopainen käy nyt toukokuun lopussa Ruotsissa. Osa äänityksistä on tehty etänä, mutta viimeiset osuudet hän soittaa paikan päällä.

Bändin 14. studiolevyn äänitykset pitäisi saaman loppuun elokuun aikana. Levyn julkaisu ajoittuu vudoen 2022 "helmikuun korville".

Vaikka studiolevyissä on siis jo toinen tusina menoillaan, veto jatkuu. Bogrenin kanssa Amorphis on löytänyt jälleen vähän uudenlaisen vaihteen, mikä motivoi.

"Nyt kaikki ovat olleet erityisen luovia. Meillä oli pitkälti yli 30 biisiä, mistä valita. Kaikki niistä oli tosi hyviä ja vahvoja", Esa Holopainen kuvaa uuden levyprojektin lähtökohtaa.

Jokainen säveltää ja teemoittaa tuotoksensa itse. Tuottaja käy ne sitten läpi ja tekee valinnan. Työn alla on 13 biisiä.

Holopainen ja kosketinsoittaja Santeri Kallio ovat vastanneet viime vuosina suunnilleen puoliksi sävellyksistä. Kakkoskitaristilta Tomi Koivusaarelta on myös yleensä päätynyt levyille jokin sävellys.

"On hyvä, että on varianttia. Siksi on ollut tosi kivaa, kun Oppu tuli takaisin ja on aktivoitunut tekemään meille biisejä", Holopainen kiittää bändin alkuperäisbasistin Olii-Pekka Laineen paluuta bändin riveihin vuonna 2017, kun tehtiin tuoreinta albumia Queen of Time.

Sanoitukset ovat jälleen Pekka Kainulaisen käsialaa. Ilkka "Ikevil" Salmenpohja tekee käännökset ja yhteen laulaja Tomi Joutsen tuottajan kanssa lopulliset sovitukset ja laululinjat.

Bändi ei ole esittänyt albumien ulkopuolelle jääneitä, sinänsä hyviä kappaleita

"Kyllä niistäkin saisi oman konserttina, jos pelkästään kokoaisi bonusbiisejä", hän toteaa naurahtaen.

Kun takana on 13 studiolevyä, on esitettävää muutenkin melkoisesti. Keikoille nostetaan valikoidusti mukaan aina myös jotain vanhempaa tuotantoa.

Silver Lake viittaa vahvasti luontoon, kuten monet Amorphiksen sävellyksistäkin.

"Järvimaisema ja luonnon rauhassa oleminen on piirtynyt omille verkkokalvoille jo lapsena", Esa Holopainen toteaa.

Lähtökohtana on perheen kesämökki Kangasalla, joka on hänelle edelleen tärkeä paikka.

Ylipäätään luonto toimii säveltämisen virikkeenä.

"Ihan se, että pääsee luontoon kävelemään, on inspiroivaa ja luonnossa lataan myös akkuja. Kotoa on (Helsingin) Keskuspuiston metsään lyhyt matka."

"Kun ikää tulee, luonnonrauhaa on oppinut arvostamaan entistä enemmän."

