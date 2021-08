Toni Ruokoja sai isältään mallin maatalouskonekaupan tekemiseen – Nyt hän on Junkkarin ja Juncarin toimitusjohtaja

Johannes Tervo

Ruokoja kertoo Junkkarilla olevan asiakkaita melkein 30 maassa.

Kolmen kuukauden korkeakouluharjoittelu kesällä 2003 Junkkarilla kylvökoneen suunnitteluprojektissa poiki kenties elinikäisen uran samalla työnantajalla.

Nykyinen Junkkarin ja Juncarin toimitusjohtaja Toni Ruokoja palasi kuitenkin tuolloin 2003 syksyllä vielä koulun penkille Kokkolaan konetekniikan insinööriopintoihin, mutta tammikuussa 2004 hän tuli takaisin Junkkarille vakituiseen työsuhteeseen kesällä alkuun laitetun projektin pariin.

Suunnittelutehtävissä hän jatkoi reilu viisi vuotta lähinnä kylvökoneiden ja kasvinsuojeluruiskujen parissa. Sen jälkeen, vuonna 2009 hän vaihtoi Junkkarilla myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.

Ruokojan päätyminen maatalouskonemyyjäksi ei ollut suunnitelmissa, mutta siihen kuitenkin päädyttiin ja lopulta hän löysi itsensä vientipäällikön pestistä. "Siinäkin tehtävässä pystyi etenemään hyvin ja kehittymään, kuten tässä firmassa muutenkin."

Kälviällä Keski-Pohjanmaalla varttunut Ruokoja sai kosketusta maatalouskonekauppaan jo pienestä pitäen isän ja sedän työskennellessä konemyyjinä Hankkijalla.

Nyt eläkkeellä olevalta isältä sai mallia myyntityön tekemiseen. "Hän tulee kaikkien kanssa toimeen ja on avoimesti kiinnostunut ihmisistä. Juttu tuntuu luistavan jokaisen kanssa", Ruokoja luonnehtii. "Sitä ihailen isässä suunnattomasti."

Viime syksynä Junkkarille ja Juncarille aukesi toimitusjohtajan paikka. "Hyppy toimitusjohtajan tehtäviin oli iso askel, mutta olen tyytyväinen että uskalsin sen tehdä, kun tilaisuus tuli. Mielestäni tämä vuosi on sujunut molemmilta yrityksiltä oikein hyvin", hän kertoo.

"Tunsin valmiiksi yhtiön asiakkaat ja toimintatavat. Se helpotti asiaa, vaikka tehtävä oli täysin uusi. Meillä on huippuporukka, jonka kanssa saa työskennellä."

"Vuosituhannen vaihteessa ajoin kesätöikseni kuorma-autoa ja useammankin kerran tuli noudettua koneita Junkkarilta ja vietyä niitä asiakkaille ympäri Keski-Pohjanmaata. Silloin en kyllä olisi arvannut että olen joskus täällä töissä tai varsinkaan toimitusjohtajana", Ruokoja toteaa.

Hänestä huomaa hänen arvostuksensa maaseutua kohtaan. Kesälomalla perheen kanssa on kierretty paikallisia matkailukohteita, Alahärmän huvipuistosta Ylistaron eläinten vanhainkotiin.

Toki kesälomalla käytiin maakunnan ulkopuolellakin, esimerkiksi Savossa, Tahkolla. "Siellä on aikoinaan oltu usein numerolappu rinnassa maastopyöräilytapahtumassa, Tahko MTB:ssä."

Pienten lasten vuoksi kunnianhimoisempi maastopyöräily on nyt kuitenkin hetkeksi jäänyt taka-alalle.

Ruokojan maailmankatsomus ei suinkaan rajoitu ainoastaan Suomen maakuntiin. Työn puolesta on matkusteltu ympäri maailmaa ja lähes viikoittain on tullut käytyä monessa maassa. Suurin osa matkakohteista on ollut Euroopassa, mutta myös kaukomailla on päästy käymään muutamaan otteeseen.

Mieleenpainuvimmat kohteet ovat olleet Etelä-Afrikka ja Japanin Hokkaido.

"Ennen ensimmäistä Japanin matkaa harjoittelin lyijykynillä puikoilla syömistä kotona", Ruokoja paljastaa.

"En myöskään aiemmin juuri pitänyt merenelävistä, mutta ensimmäisen viikon Japanin matkan aikana söin niitä enemmän kuin sen aikaisen elämäni aikana yhteensä."

Matkoista on jäänyt mukavia muistoja. Japanissa kollegat ristivät Ruokojan helpommin suuhun sopivalla "Toni-san"-nimellä.

Hän kertoo sopeutuneensa yllättävän hyvin matkustelun loppumiseen, joka loppui kuin seinään keväällä 2020.

"Kotona on ihana vaimo sekä kaksi poikaa, joista toinen on 1-vuotias ja toinen pian kolme vuotta vanha."

Koronan vuoksi heidän kanssaan on pystynyt viettämään nyt enemmän aikaa, mikä on ollut Ruokojalle hieno asia. Hän sanookin perheensä olevan elämän suuri onnistuminen. Toki myös urakehitys, joka on johtanut toimitusjohtajan tehtäviin, listautuu kohokohtiin.

"Tästä eteenpäin mietin kyllä kahdesti, vaatiiko asia todella matkustamista vai voiko sen hoitaa etänä, esimerkiksi Teamsissa. Se säästää kustannuksissa valtavasti."'

Kokonaan Ruokoja ei kuitenkaan halua sellaiseen malliin, jossa on nyt pari vuotta jouduttu olemaan. "On mukava välillä nähdä asiakkaita. Myös viestintä toimii paremmin livetilanteissa", hän kertoo.

"Koronan aikana on ollut totuttelemista siihen, että ei voikaan mennä koputtamaan toisen työhuoneen ovelle ja ilmoittamaan asiaansa. Soittaminen tai viestin laittaminen on tuntunut osalle epäluontevalta tavalta viestiä."

Toivoa tulevasta on. Isot konenäyttelyt ovat nyt edessä päin. "Esimerkiksi KoneAgria lokakuussa Tampereella on meille tärkeä tapahtuma ja toivottavasti se pystytään nyt järjestämään."

Siitä seuraava merkittävä messutapahtuma on Agritechnica, joka on näillä näkymin helmi-maaliskuun vaihteessa ensi vuoden puolella.

Mitä tulee maatalouskonekauppaan, Ruokoja uskoo, että tulevaisuudessa myös koneiden ominaisuuksissa tulee näkymään enemmän esimerkiksi täsmäviljely. "Kylvökoneissa näkyy jo se, että lannoite ja siemenmääriä säädetään lohkon sisällä ja panoksia kohdistetaan tarkemmin", hän pohtii.

"Nykyään suositaan entistä järeämpiä koneita. Niillä täytyy pystyä työskentelemään erilaisissa olosuhteissa, vaikka maata olisi muokattu hyvinkin vähäisesti."

Ruokoja kertoo, että raaka-aineiden kustannusten nousu tulee varmasti näkymään koneiden hinnoissa. Hänen aikanaan Junkkarilla koneiden kehityksessä ja brändäämisessä moni on muuttunut.

"Olemme Junkkarilla karsineet tuoteryhmiä. Keskitymme nyt tärkeimpiin, eli kylvölannoittimiin ja hakkureihin", hän täsmentää.

Vaikka hänellä ei itsellä ole maatilaa, vanhemman pojan kiinnostus koneita ja viljelyä kohtaan on kova. "Olen häntä vienyt työkaverien puimurien kyytiin ja avantin rattiin on myös päästy."

Eikä maatalous Ruokojalle aivan vierasta ole. Sekä hänen isänsä ja äitinsä ovat varttuneet maatilalla. Pikkupoikana Ruokoja oli monesti mukana heinänteossa mummolassa. "Se oli aika rankkaa, mutta hyvät muistot siitä jäi."

Hän kertoo arvostavansa viljelijöitä sekä suomalaista ruokaa ja suosivansa sitä ostoksissa. Etelä-Pohjanmaalla ruuantuottajia on paljon ja ne ovat lähellä. Se näkyy maakunnan ympäristössä. "Haluan, että tämä paikka säilyy tällaisena, että ruuantuottajien läsnäolo näkyy ja tuntuu."

Ruokoja asuu nyt Lapualla perheensä kanssa. "Asuin harjoittelun ajan aikoinaan Ylihärmässä, mutta se tuntui liian pieneltä paikalta. Seinäjoelta työmatka taas olisi ollut jo melko pitkä. Lapua on sopivasti näiden välissä. Se on hyvän kokoinen ja noin 20 minuuttia kestävä työmatka Ylihärmään suuntaansa on sopiva."

Isossa kaupungissa Ruokoja ei ole koskaan asunut. Hän kaipaa ympäristöltä sitä, että luonto on lähellä. "Pelkkä asvalttiviidakko ahdistaisi", hän sanoo.

Ruokoja viittaa maaseudun väestön ikärakenteen näkyvän myös heillä. "Meillä Junkkarilla on melko paljon pian eläköityviä työntekijöitä ja teemme koko MSK Groupissa parhaamme, että yrityksemme kiinnostavat uusia nuoria työntekijöitä."

