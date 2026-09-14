Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi.

Orpon mukaan Venäjän iskut lähestyvät koko ajan EU:n rajaa. Hänen mukaansa Venäjä pelaa "todella vaarallista peliä".

”Jos he ajattelevat, että tällä hajautetaan Eurooppaa tai heikennetään meidän haluamme tukea Ukrainaa, he erehtyvät. Tämä toimii täysin päin vastoin. Tämä saa aikaan sen tunteen, että meidän pitää tehdä vielä enemmän auttaaksemme Ukrainaa”, Orpo sanoi Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa.

Lindtman ja Marin vaaravyöhykkeessä

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoi MTV:n uutiset.

Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa.

”Onneksi meidän edustajillemme siellä ei käynyt mitään”, Orpo sanoi Rovaniemellä.

Ukrainan valtiollisen rautatieyhtiön mukaan ennen Venäjän iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Johnson oli diplomaattijunassa, jossa oli myös muita entisiä eurooppalaisjohtajia sekä EU-maiden turvallisuusneuvonantajia.

Venäjä haluaa säikyttää

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän sunnuntaisen iskun tarkoituksena oli säikyttää länsimaita ja heikentää niiden tukea Ukrainalle.

”Meidän täytyy toimia täysin päin vastoin. Meidän täytyy osoittaa, että olemme Ukrainan tukena ja että emme pelkää. Muuten Venäjä saavuttaa sen mitä haluaa”, Kallas sanoi Rovaniemellä.

Puola varoitti sunnuntaina Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa.

”Tulevat viikot ja kuukaudet tulevat olemaan ajanjakso, jolloin Venäjä toimii erittäin intensiivisesti. Emme voi rajata pois sitä vaihtoehtoa, että tämä eskalaatio tulee vaikuttamaan myös meidän alueellamme”, sanoi Puolan pääministeri Donald Tusk sen jälkeen, kun hän oli johtanut drooni-iskun vuoksi koolle kutsuttua hätäkokousta.

Myös Kiovassa vieraillut Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski varoitti eskalaatiosta ja vaati Ukrainan tukijoita nopeasti tuplaamaan apunsa.

Suurvaltakilpailu käynnissä

Useita Euroopan johtajia on kokoontunut Rovaniemelle arktiseen huippukokoukseen, jota pääministeri Orpo isännöi.

Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen tilanteessa, jossa alueen geopoliittinen merkitys kasvaa nopeasti.

”Merkitys on kasvanut valtavasti johtuen ilmastonmuutoksista, uusista merireiteistä, luonnonvaroista. Tämä on johtanut siihen, että näemme suurvaltakilpailua, yhä enemmän jännitteitä ja uhkia – mutta myös mahdollisuuksia. On selvää, että Euroopalla pitää olla yhteinen tilannekuva ja strategia arktisesta alueesta”, Orpo sanoi.

Suomi haluaa kokouksessa tuoda esiin omaa osaamistaan ja näkemyksiään arktisen alueen kysymyksiin. Suomi aikoo Orpon mukaan muun muassa ottaa esille jäänmurto-osaamistaan.

Orpo sanoi, että jäänmurron pitäisi olla osana EU:n arktista strategiaa, jota ollaan parhaillaan päivittämässä.

Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Kokous jatkaa pääministerin järjestämien johtajakokousten sarjaa.

Rovaniemen liikenne ruuhkautui

Kokoukseen osallistuvat Orpon ja Kallaksen lisäksi Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Viron pääministeri Kristen Michal, Latvian pääministeri Andris Kulbergs, Liettuan presidentti Gitanas Nauseda, Romanian presidentti Nicusor Dan sekä Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot.

Kokoukseen osallistuvat myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja unionin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jozef Sikela.

Poliisi kehotti Rovaniemen keskustan alueella liikkuvia varaamaan runsaasti aikaa maanantaiaamun työmatka- ja koululiikenteeseen. Poliisin mukaan tarpeetonta ajelua keskustan alueella tulee välttää.

Lukuisat EU-johtajien autosaattueet aiheuttivat Rovaniemellä ruuhkia jo sunnuntaina, jolloin johtajat kokoontuivat työillalliselle.