Oletko kuullut hitaista kukista? Kukkatarhuri: "Osa on pelännyt ostavansa ulkomailta tuotuja leikkokukkia, joten he ovat jättäneet kukkaostokset kokonaan väliin monena vuonna"

Anna-Maija Niittynen

Anna-Maija Niittynen kasvattaa hitaita kukkia avomaalla Salon Perniössä.

Lähituotantoajattelu on viime vuosikymmeninä totuttu yhdistämään erityisesti ruokaan. Slow food, eli "hidas ruoka", on ajattelutapa, joka syntyi 1980-luvun Italiassa. Hitaaseen ruokaan liittyvän ajattelun ytimessä on paikallisen ruuantuotannon ja -perinteiden tukeminen sekä sesonginmukaiset raaka-aineet.

Samankaltaista filosofiaa voi yhdistää myös kukkiin. Slow flowers, eli "hitaat kukat", on Yhdysvalloissa viime vuosikymmenellä alkunsa saanut ajattelutapa. Hitailla kukilla tarkoitetaan kukkien lähituotantoa avomaalla. Maantiede määrittää kasvatettavat lajit ja säätilat sen, milloin mitäkin kasvia on saatavilla.

Esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa aihetunnisteella #slowflowers saa katsauksen eri maissa kasvavasta kukkainnostuksesta. Yksi alan pioneereista on yhdysvaltalainen Erin Benzakein, jonka kuvista myös Salon Perniössä lähikukkia kasvattava Anna-Maija Niittynen on hakenut inspiraatiota omaan kukkatarhaansa.

Kun kukkia kasvatetaan lähellä ja luonnonmukaisesti, ei arkeen piristystä tuovien kukkien tarvitse matkata maailman ääristä maljakkoon. Niittynen on huomannut, että leikkokukkien ilmastovaikutus ahdistaa osaa ostajista.

"Osa on pelännyt ostavansa ulkomailta tuotuja leikkokukkia, joten he ovat jättäneet kukkaostokset kokonaan väliin monena vuonna. Lähikukat tarjoavat heillekin vaihtoehdon."

Suomessa hitaita kukkia kasvattaa myyntiin Niittysen lisäksi parikymmentä henkilöä. Tänä vuonna he avasivat yhteisen Slow Flowers Finland -verkkosivuston, josta voi etsiä tietoa lähiseudun leikkokukkaviljelijöistä.

