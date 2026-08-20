Stora Enson Imatran tehtaiden räjähdyksen syy selvisiTulipalo vaurioitti tehtaan rakenteita ja pakotti ajamaan tuotantoa osittain alas. Sammutusvesien mukana Saimaaseen pääsi myös mäntyöljyä.
Stora Enson Imatran tehtaiden Kaukopään mäntyöljysäiliöllä syttyi tulipalo tämän viikon tiistaina kahdelta aamuyöllä. Palo saatiin nopeasti hallintaan, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.
Tulipalo sai alkunsa prosessihäiriöstä mäntyöljyn kierrätyslinjassa. Lämpötila nousi säiliössä, mikä johti räjähdykseen ja sitä seuranneeseen tulipaloon.
Onnettomuuden yhteydessä sammutusveden mukana Saimaaseen tehtaan edustalle pääsi mäntyöljyä. Stora Enso kertoo, että öljy rajattiin ja kerättiin vedestä välittömästi, minkä vuoksi ympäristövaikutukset jäivät vähäisiksi. Tehdasalueen rantaa suojataan edelleen varotoimena puomituksilla.
Tulipalo vaurioitti alueen rakenteita ja kaapelointeja. Tehtaan tuotantoa jouduttiin tämän vuoksi ajamaan osittain alas vahinkojen kartoittamista ja korjaustöitä varten. Tuotannon asteittainen käynnistäminen aloitettiin keskiviikkona.Artikkelin aiheet
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