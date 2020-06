Lääkärit: Länsi-Pohjan alueella vakava uhka koronaepidemian uudesta leviämisestä – taustalla ostosmatkoja Ruotsin puolelle

Vesa Moilanen

Tartuntaketjujen selvittelyssä on ilmennyt, että useamman taustalla on ostosmatka Ruotsin puolelle.

Lähes viisikymmentä ihmistä on altistunut koronavirustartunnalle lyhyen ajan sisällä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, alueen johtavat lääkärit tiedottivat perjantaina.

Tiedotteessaan usean kunnan johtavat lääkärit moittivat sitä, etteivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Lapin sairaanhoitopiiri ole pitäneet rajamatkailun rajoittamista merkittävänä alueen koronaepidemian torjunnassa.

Lääkärit suosittelevat painokkaasti, että kaikki pistäytymiset Ruotsiin tulisi lopettaa, kunnes epidemia rauhoittuu sielläkin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi kannanottoa tiedotustilaisuudessaan perjantaina, eikä sulkenut pois uusia rajoituksia.

"Jos terveysviranomaiset katsovat, että tilanne siellä on näin paha, ja saamme THL:ltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä tällaista viestiä, niin sitten totta kai tehdään hallituksessa yhdessä harkintaa. Mietitään pitääkö jonkinlaisia rajoituksia mahdollisesti ottaa käyttöön enemmän."

THL kertoi perjantaina, että Suomessa todettiin viimeisen vuorokauden aikana 19 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 191.

Suomessa on THL:n mukaan todettu myös yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema. Kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 328. Sairaalahoidossa on 24 potilasta, joista yksi tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat toistaiseksi tautiin liittyvien kuolemien määrän sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Testattujen koronavirusnäytteiden kokonaismäärä on laskenut 500 näytteellä. THL:n mukaan luvut ovat tarkentuneet, kun testejä tekevät kliinisen mikrobiologian laboratoriot ovat tarkistaneet testausmääriä takautuvasti. Yhteensä koronaviruksen varalta testattuja näytteitä on noin 237 500.