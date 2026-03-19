Kirjanpainajien aiheuttamien tuhojen todennäköisyyttä voi nyt tutkia kartasta Mallinnus paljastaa alueet, joilla kirjanpainajatuhojen todennäköisyys oli kohonnut.Tieto luo edellytyksiä tarkasti kohdennetuille ja ennakoiville torjuntatoimille.

Mallinnus tuo tukea tuhoriskien hallinnalle. Kuva: Sanne Katainen

Eija Vallinheimo

Itä-Suomen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa analysoitiin yli kahden miljoonan kuusimetsikön puusto- ja maisemaominaisuuksia noin 11,4 miljoonan hehtaarin alalla Suomessa. Näin tunnistettiin sellaisia metsiköitä, joilla kirjanpainajatuhojen todennäköisyys oli kohonnut.

Tutkijat ovat laatineet metsikkökohtaisia karttoja alueista, joilla kirjanpainajatuhojen todennäköisyys on kohonnut. Metsikkökohtaisten karttojen avulla metsänomistajat voivat keskittyä tuhoille alttiiden kohteiden seurantaan ja tehdä oikea-aikaisia torjuntatoimia ennen tuhojen leviämistä laajemmalle alueelle.

”Karttamme heijastelee vuoden 2022 tilannetta. Metsänhoitajat ja metsänomistajat voivat siis tarkistaa, mikä kirjanpainajatuhojen todennäköisyys heidän metsikössään oli tuolloin, ja vetää sen pohjalta johtopäätöksiä mahdollisen seurannan ja torjuntatoimien tarpeesta”, FT Alexander Pulgarín Díaz Itä-Suomen yliopistosta selittää.

Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessa, että ne metsiköt, jotka sijaitsivat aiempien kirjanpainajatuhojen läheisyydessä tai avohakkuualojen tuntumassa, olivat alttiimpia tuhoille. Myös puuston suurempi läpimitta lisäsi metsikön alttiutta tuhoille.

Tutkijat yhdistivät valtakunnallista avointa metsävaratietoa vuosina 2020–2022 kerättyyn tietoon metsätuhohakkuista ja ilmastosta. Huomioon otettiin useita metsikön ominaisuuksia, kuten puuston koko, sekä metsikköä ympäröivän maiseman ominaisuuksia, kuten puulajisto ja tarkasteltavan metsikön lähellä esiintyneet aiemmat kirjanpainaja- ja tuulituhot sekä tuoreet avohakkuut.

Myös erityisen lämpimät jaksot voivat yhdessä metsän rakenteen ja maisemaominaisuuksien kanssa vaikuttaa tuhojen esiintymisen todennäköisyyteen alueilla, joilla tuhot ovat vielä muuten harvinaisia.