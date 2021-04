Uutissuomalainen: Koronarokotukset laajenevat ehkä jo toukokuussa työterveyshuoltoon

Sanne Katainen

Osa kaupungeista tai kuntayhtymistä suunnittelee työterveyshuollon käyttöä työikäisten rokotuksissa.

Työterveyshuoltoa koronarokotuksissa kertovat tarvitsevansa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Pori, Etelä-Karjalan Eksote, Vaasa ja Rovaniemi, kertoo Uutissuomalainen.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo lehdelle, että asiasta päätetään pääkaupunkiseudulla yhteisesti.

"Palvelutuottajien kanssa keskustelut on avattu ja yhteistyön suunnitelmaa tehdään paraikaa", Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn toteaa.

"Helsingissä yksityinen työterveyshuolto otetaan mukaan koronarokotuksiin heti, kun päästään työikäisen väestön laajamittaisempaan rokottamiseen", toimialajohtaja Juha Jolkkonen summaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Tuomo Nieminen pitää muiden resurssien riittävyyden kannalta välttämättömänä sitä, että mahdollisimman suuri osa työterveyshuollon piirissä olevista saa rokotteen sitä kautta.

"Kun työikäistä väestöä aletaan rokottaa tämän hetken arvion mukaan heti toukokuun alusta, otamme kuusi työterveyshuollon toimijaa mukaan".

Uutissuomalainen kertoo myös, että Turussa tavoitellaan toimialajohtaja Riitta Liuksan mukaan sitä, että työterveyshuolto pääsisi rokottamaan työikäistä väestöä toukokuun aikana. Samoin Kuopion terveysjohtaja Pertti Lipponen sekä Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula näkevät toukokuun mahdollisena joukkorokotusten alkamisajankohtana. Hallintoylilääkäri Paula Reponen Rovaniemeltä arvioi yhtä lailla, että työikäisten rokotusvuoroon menee vielä muutama viikko.

Työterveyshuollon mukaan ottamista koronarokotuksiin on vaadittu julkisuudessa jo pitkään muun muassa Akavan johtajan Sture Fjäderin suulla, lehti kertoo. Hänelle on kuitenkin huomautettu, että pullonkaulana on ollut rokotteiden, ei rokottajien saatavuus.

Jyväskylässä yksityiset työterveyshuollon palveluntuottajat otetaan mukaan koronarokotuksiin heti, kun työikäisen väestön rokotukset alkavat.

"Työterveyshuollon mukaan tulo edellyttää kuitenkin sopimusta koronarokotuksen Kela-korvauksen suuruudesta työnantajille, mistä toivon pikaista päätöstä", toimialajohtaja Kati Kallimo sanoo Uutissuomalaiselle.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmasen mukaan tavoite on, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tekisi kuntien puolesta sopimukset yksityisen työterveyshuollon kanssa.

Satakunnassa kuntien ja kuntayhtymien yhteinen tahtotila on, että järjestelyyn siirrytään heti kun mahdollista, kertoo Porin perusturvan alueylilääkäri Tapani Strander lehdelle.

Oulussa tavoitteena on, että työterveyshuollot rokottaisivat jopa 40 000–50 000 oululaista.

"Tämä riippuu tosiaan rokotteiden saapumisen tahdista. Mikäli nykyinen tipoittainen tahti jatkuu, ei rokotteiden antamista ehkä kannata hajottaa usealle toimijalle lukuisiin eri pisteisiin. Uskomme, että kesä–heinäkuussa tilanne muuttuu ja lisää rokottajia tarvitaan, terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo.

Vaasassa yksityinen työterveyshuolto on jo mukana toteuttamassa rokotuksia.

"Kaupungin työterveyshuollon toteuttajana sen mukana olo osaltaan luontevaa", toimialajohtaja Jukka Kentala kertoo Uutissuomalaiselle.

Sen sijaan Pohjois-Karjalan Siun Sotessa, Kymenlaakson Kymsotessa, johon Kotka ja Kouvola kuuluvat, Etelä-Savon Essotessa, Hämeenlinnassa, Salossa ja Seinäjoella näkymä on, että koronarokotuksista selvittäisiin omin voimin.

"Suunnitelmamme on järjestää rokotukset itse, mutta jos rokotteita saadaan suuria määriä, voi tilanne myös muuttua", johtava ylilääkäri Tiina Perä Seinäjoelta kertoo.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa katsoo, että rokotteiden jakeluun ja korvauksiin liittyy vielä avoimia kysymyksiä, joiden takia ei ole mahdollista ottaa yksityistä sektoria mukaan nykyistä enemmän. Tällä hän viittaa siihen, että sote-henkilöstöä on rokotettu työterveyshuollossa, Uutissuomalaisessa kerrotaan. Lisäksi yksityisiltä toimijoilta on vuokrattu työvoimaa julkisen sektorin koronarokotuksiin.

Samoin on toimittu Essotessa.

"Jatko riippuu siitä, millaisia kokonaismääriä rokotteita saapuu. Tällä hetkellä (työterveyshuollon ottaminen mukaan) ei ole ajatuksissa", terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo.

Salossa turvaudutaan tarvittaessa vuokratyövoiman käyttöön, jos suuria rokotemääriä on luvassa.

"Sitä varten on varattu määräraha", terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala mainitsee lehdelle.

Siun Sotessa työterveyshuollosta ja koronarokotuksista ei ole toimialuejohtaja Sirpa Kaipiaisen mukaan toistaiseksi keskusteltu. Hämeenlinnassa suunnitellaan lähtökohtaisesti rokotusten toteuttamista omin voimin, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg.

Terveysjohtajat vastasivat Uutissuomalaisen kyselyyn 12.–14. huhtikuuta.