Dieselin hinta karkasi käsistä, eikä laskua ole näköpiirissä Kuljetusyritysten ja autoilijoiden kustannukset kasvavat selvästi. Lähi-idän kriisin pitkittyessä kustannusten kasvu vaikuttaa laajasti muuallakin.

Polttonesteiden hinnat sen kuin kallistuvat. Nyt mennään monin paikoin jo reilusti kahden euron yli. Kuva Hämeenlinnan Jukolasta. Kuva: Mikko Soini

Lähi-idän sotatoimet ovat tuomassa valtavan lisälaskun etenkin suomalaisille kuljetusyrityksille. Mikäli Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välinen konflikti pitkittyy, eikä polttonesteiden hinta laske, kyse on vuositasolla sadoista miljoonista euroista.

Jollakin aikavälillä polttonesteiden hintojen korotukset siirtyvät pomminvarmasti myös esimerkiksi kaupan tuotteisiin. Dieselin osuus maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin noin 97 prosenttia.

Pumppuhinnat korpeavat tietenkin myös bensiiniautoilijoita. Yli kahden euron litrahinnat ovat Suomessa pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Dieselin kohonnut hinta saattaa lopulta nostaa lähes kaikkien tuotteiden hintaa. Suomalaiset kuljetusyritykset kuluttavat dieseliä arviolta sata miljoonaa litraa kuukaudessa. Kuva Hämeenlinnan Tiiriöstä. Kuva: Mikko Soini

Polttoaine.net-vertailusivuston tietojen mukaan halvinta dieseliä löytyi torstaina Vantaalta ja kalleinta Oulusta, jossa litrahinta oli senttiä vaille 2,3 euroa. Bensa oli puolestaan hintavinta Hangossa ja halvinta Kolarissa.

Tankille-mobiilisovellukseen ilmoitettujen tietojen mukaan bensalitra maksoi eteläisessä Suomessa yleisesti hieman yli kaksi euroa samoin kuin esimerkiksi Pohjanmaalla.

Uusiutuvan dieselin hinnat ovat puolestaan kiivenneet yleisesti jo 2,3 euron yläpuolelle.

”Tilanne on huolestuttava.” Anssi Kujala

Polttoaine.netin laskureiden mukaan dieselin litrakeskihinta oli tällä viikolla koko Suomessa 2,17 euroa ja ysivitosen 2,02 euroa. Päivittäiset uutiset Hormuzinsalmen tilanteesta voivat kuitenkin vaikuttaa hintojen heiluntaan merkittävästikin.

”Vientivetoisena pitkien etäisyyksin maana Suomi on monta muuta Euroopan maata riippuvaisempi liikennepolttoaineista ja haavoittuvaisempi hintaheilahteluille. Kun juuri nyt odotamme kansantalouden elpymistä ja pääsemistä muun Euroopan vetoon, tilanne on huolestuttava, kommentoi Suomen kuljetus ja logistiikka ry:n (SKAL) toimitusjohtaja Anssi Kujala tiedotteessa muutama päivä sitten.

Polttonesteiden hinnat heiluvat maailmanmarkkinoilla nyt rajusti. Kriisin taustalla on Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin, Hormuzinsalmen sulkeutuminen ja sitä seurannut tarjontashokki. Kuva: Mikko Soini

Kujalan mukaan nyt käsillä oleva dieselin hintakriisi on haitallinen kuljetusyritysten ja koko Suomen elinkeinoelämän kannalta. Korkeammat kuljetuskustannukset haittaavat talouden elpymismahdollisuuksia.

Tämän vuoksi tilanteen normalisoituminen olisi Suomen talouden kannalta välttämätöntä.

”Verrattuna vuoden 2025 keskihintaan dieselin hinta on juuri nyt jopa noin 50 senttiä kalliimpaa. Tällainen hinnannousu tarkoittaa vuositasolla mitattuna noin 600 miljoonaa euroa suurempaa laskua polttoaineista kuljetusyrityksille”, laski maanteiden tavaraliikenteen ja logististen palveluiden edunvalvontajärjestö SKALin johtaja Petri Murto.

Summa on lähes kahdeksan prosenttia alan liikevaihdosta. Muutaman päivän takaiseen lausuntoon verrattuna hinnat ovat vain nousseet.