Trump: Neuvotteluissa Iranin kanssa on edetty hyvin – Iran kiistää että neuvotteluja olisi käyty Trumpin mukaan Iranin olisi suostuttava luopumaan rikastetun uraanin varastoistaan ja lopettava uraanin rikastaminen.

Donald Trumpin mukaan Hormuzinsalmea olisi määrä valvoa yhdessä. "Minä ja ajatollah, kuka se seuraava ajatollah sitten onkin", hän sanoi uutiskanava CNN:lle.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump yllätti jälleen maanantaina kertoessaan toimittajille, että Yhdysvaltojen ja Iranin kanssa ovat menossa neuvottelut, joissa on jo saavutettu yhteisymmärrys useissa keskeisissä asioissa. Presidentin mukaan Iranin olisi kuitenkin suostuttava luopumaan rikastetun uraanin varastoistaan ja lopettava uraanin rikastaminen.

”He soittivat, minä en soittanut. He haluavat tehdä diilin, ja se sopii meille erittäin hyvin.”

Presidentin mukaan neuvotteluja on käyty johtavan henkilön kanssa, joka ei kuitenkaan ole Iranin korkein johtaja. Trumpin mukaan Iranissa on menossa hallinnon vaihto ja Yhdysvallat käy keskusteluja "hyvin kunnioitetun" henkilön kanssa

”Kokoustamme vielä tänään, luultavimmin puhelimitse, koska sopivaa maata on hyvin vaikea löytää. Kai heidän on hyvin vaikeaa lähteä sieltä, luulisin”, Trump aprikoi.

Trump vastasi uutiskanava CNN:n toimittajan kysymykseen Hormuzinsalmen avaamisesta ennakoimalla, että salmi avataan "hyvin pian".

”Sitä valvotaan yhdessä. Minä ja ajatollah, kuka se seuraava ajatollah sitten onkin.”

Trump palasi kuitenkin tutuille linjoille vakuuttaessaan, että Yhdysvallat hyökkää kiivaasti, jos neuvottelut eivät etene.

”Pommitamme sydämemme kyllyydestä.”

Iran on kiistänyt, että mitään neuvotteluja olisi käyty. Iranilainen uutistoimisto Mehr siteeraasi aikaisemmin Iranin ulkoministeriötä, jonka mukaan Trumpin lausunnot neuvotteluista ovat osa pyrkimystä laskea energian hintoja.