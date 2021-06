Hollywood-studio rahoittaa Lapin sodasta kertovaa Jalmari Helanderin elokuvaa "Sisu syntyi synkissä vesissä"

Seppo Samuli

Käsikirjoittaja-ohjaaja Jalmari Helander tunnetaan toiminnallisista ja komediallisista Rare Exportsista ja Big Gamesta.

Jalmari Helanderin seuraava teos on Lapin sotaan sijoittuva Sisu. Jorma Tommila näyttelee jatkosodan jälkeen kullankaivajaksi lähtenyttä Aatami Korpea, joka taistelee löytämästään aarteesta SS-tuhopartion kanssa.

"Tämä on toimintaelokuva, jossa minun ei ole tarvinnut sensuroida itseäni, vaan voin antaa mennä", Helander kertoo.

Käsikirjoittaja-ohjaaja tunnetaan toiminnallisista ja komediallisista Rare Exportsista ja Big Gamesta. Toisin kuin Helanderin aiemmissa elokuvissa, Sisussa ei ole lapsipäähenkilöä.

Helanderin mukaan todellisen Lapin sodan kanssa elokuvalla on yhteistä vain pari asiaa.

"Vuosiluku ja tapahtumapaikka. Elokuvaa tehdään taas kansainvälisille markkinoille. Päänatsia esittää muun muassa Peaky Blinders -sarjasta tunnettu britti Paul Anderson."

Saksalaisten rooleihin julkistetaan myöhemmin sekä suomalaisia että ainakin yksi ulkomainen näyttelijä. Tyylilajiin sopii, että elokuvan natsit puhuvat englantia.

Sisu kuvataan Lapissa syys-lokakuussa. Vaikka Helanderin aiemmatkin elokuvat sijoittuivat Suomen Lappiin, pääsee hän nyt ensimmäistä kertaa elokuvantekoon kotimaassaan.

" Minulla on kymmenvuotiaasta asti ollut unelmana tehdä toimintaelokuva Suomessa. Hieman vanhempana tajusin, miten kallista toimintaelokuvan tekeminen on", ohjaaja sanoo.

"Suomalaisen toimintaelokuvan rahoittaminen oli pitkään absurdi ajatus. Mutta nyt eletään aikaa ja olen urallani tilanteessa, jossa iso suomalainen toimintaelokuva on mahdollinen."

Globaalin elokuvabisneksen ylimmillä portailla on luottoa hankkeeseen. Sony Pictures on hankkinut Sisun jakeluoikeudet koko maailmaan Pohjoismaita lukuunottamatta. Sopimus on suomalaisen elokuvan historiassa ainutkertainen.

"Tällaisia diilejä, jossa Hollywood-studio rahoittaa merkittävän osan elokuvaa käsikirjoituksen perusteella, ei ole tehty Euroopassa kovin montaa, eikä Suomessa yhtään", sanoo Sisun tuottaja Petri Jokiranta.

Sisun budjettia ei ole julkistettu. Elokuvaa rahoittavat myös Suomen elokuvasäätiö ja Business Finland. Kuvaukset Lapissa tuovat alueelle paljon rahaa. Työryhmä on kokonaan suomalainen.

"Sonylle ei ollut mikään juttu, että elokuva tehdään Suomessa", Jokiranta sanoo.

Hänen mukaansa Helanderin näkemyksessä yhdistyvät suomalaisen sisukkuuden kunnioitus, sotaelokuvan piirteet sekä lännenelokuvan tunnelma, jota tunturi-Lappi luo.

"Toimintaelokuvaa katsomaan tuleva yleisö saa mitä toivoo. On takaa-ajoja, taisteluja ja räjähdyksiä", Jokiranta sanoo.

"Kunniattomat paskiaiset meets Revenant on yksi kulma, millä tätä on maailmalla esitelty."

Sisun valmistuessa vuoden 2022 lopulla Big Gamen ensi-illasta on kahdeksan vuotta. Välissä Helander on tehnyt mainoksia, televisiosarjoja ja valmistellut Jokirannan kanssa muutamia hankkeita.

Pisimmälle ehti tieteiselokuva, joka piti kuvata Kanadassa viime vuonna. Sitten iski korona.

"Valmistumattomissa hankkeissa on apokalyptista toimintaelokuvaa, komediatrilleriä – niitä on niin monta, että listaaminen kestää. Yksi käsikirjoitukseni on optioitu Yhdysvaltoihin. Muut ovat aihioita, joista voi vielä ammentaa", Helander kertoo.

Yhdysvaltoihin myytyä käsikirjoitusta Helander ei itse ohjaa.

Sisu syntyi sisuuntumisesta. Roolitukseen asti ehtineen Kanadan-hankkeen kariuduttua Helander pusersi käsikirjoituksen muutamassa kuukaudessa.

"Ajattelin, että jos nyt en tee jotain siistiä, en enää ikinä tee elokuvia. Sisu syntyi synkissä vesissä."

Tuotannon alkua odotellessa Helander on onnellinen.

"Voin sanoa, että I’m back."

Jalmari Helander tuli elokuva-alalle mainostuotantojen kautta. Helanderin aiemmin ideoimiin lyhytelokuviin perustuva Rare Exports (2010) oli Suomessa yllätysmenestys ja myi maailmalle suomalaiselokuvaksi poikkeuksellisen hyvin. Pääosissa nähtiin Jorma ja Onni Tommila sekä Tommi Korpela.

Saksassa kuvatussa Big Gamessa (2014) oli Onni Tommilan rinnalla jo isompia tähtiä, kuten Samuel L. Jackson ja Jim Broadbent. Kummassakin elokuvassa tapahtumapaikka oli kuvitteellinen Lappi. Helanderin elokuvien tuottaja on Petri Jokiranta.

Sisusta on tulossa Helanderin ensimmäinen K-16-elokuva. Big Gamenkin piti alun perin olla rajumpi kuin siitä tuli. Rahoituspaineissa se kesyyntyi melkein koko perheen elokuvaksi.

"Se ei ollut ehkä enää ihan sitä, mitä halusin tehdä. Tällä kertaa kukaan ei puuttunut käsikirjoitukseen", Helander sanoo.

Tekijät korostavat, että perinteisten kotimaisten rintamaelokuvien kanssa Sisulla ei ole paljoa tekemistä.

"Jalmari on uuden polven ohjaaja, jonka sotaelokuva on tehty ihan toisesta näkökulmasta", tuottaja Jokiranta sanoo.

"Hän sovittaa historialliset seikat omaan ilmaisuunsa eikä anna niiden kaventaa omaa näkemystään."