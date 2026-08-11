Poliisi kutsui ambulanssin Tuusulan kiilaustilanteessa tunti turman jälkeen Loukkaantunut mopoilija siirrettiin ensin tapahtumapaikalta pois, ja ambulanssi tarkasti hänet vasta toisessa sijainnissa.

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Mopojen renkaiden jälkiä Palkkitiellä Hyrylän teollisuusalueella Tuusulassa 11. elokuuta 2026. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Rikokset STT

Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa poliisi kutsui ambulanssin paikalle, mutta vasta noin tunti tapahtuman jälkeen, kertoi tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä Heli Haapalehto tiistaina.

Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello iltaseitsemää lauantaina. Syyttäjän Husista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello kahdeksaa, ja se oli saapunut paikalle kahdeksaksi.

Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, Haapalehto kertoi STT:lle. Ambulanssi tilattiin Haapalehdon mukaan Huoltotien ja Fallbackantien risteykseen.

Myös poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista kertoi tiistaina, ettei ambulanssia tilattu tapahtumapaikalle. Poliisi kuitenkin sanoi tiedotteessaan maanantaina, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla.

Poliisi kertoi tapahtumien jälkeen, että mopoilija loukkaantui lievästi. Åkermanin mukaan vamma-arvio perustui ensitietoihin kiilauksen jälkeen eikä vammoista enää voi puhua lievinä.

Mopoilija itse kertoi Helsingin Sanomille, että hänen jalkapöytänsä murtui ja että hänen kädestään katkesi viisi luuta. HS:n mukaan mopoilija leikataan tällä viikolla.

”Alkuperäinen arvio perustui ihan siellä paikalla olleiden virkamiesten ja konstaapeleiden arvioon. Ambulanssi tosiaan oli käynyt siellä ja asia oli todettu, että jatkohoidon tarvetta ei ole. Varmaankin nämä yhdisteltynä, siihen tämä perustui”, Åkerman sanoi STT:lle.

Åkermanin mukaan tyypillinen käytäntö on se, että lieviksi vammoiksi katsotaan esimerkiksi ruhjeet ja mustelmat. Vakavia vammoja ovat hyvin vakavat ruumiinvammat, joista saattaa jäädä pysyviä vammoja. Muut loukkaantumiset lukeutuvat Åkermanin mukaan näiden väliin.

Poliisi raudoitti mopoilijan

Lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen eli mopomiitin yhteydessä kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka poliisin tunnukseton henkilöauto kiilaa takaa-ajossa mopoilijan tieltä. Poliisi laittoi kiilaustilanteen jälkeen mopoilijan käsirautoihin ja istutti hänet poliisiautoon.

Åkerman ei ota kantaa siihen, kuinka yleistä on, että poliisi raudoittaa liikenteessä pysäytetyn tai liikennerikkomuksesta epäillyn henkilön.

Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Koska epäilty on poliisi, tekee syyttäjä esitutkinnan.

Syyttäjä kertoi maanantaina, että autossa yksin ollutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Syyttäjä selvittää muun muassa sitä, mikä on ollut kyseisen poliisin tehtävä mopomiitissä ja mitkä seikat ovat johtaneet siihen, että mopoilija kiilautui ulos tieltä.

Syyttäjä ei tiistaina kesken olevaan esitutkintaan vedoten vastannut STT:n kysymyksiin esimerkiksi siitä, kuka teki päätökset mopoilijan pysäytyksestä ja voimankäytöstä pysäytystilanteessa.

Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Poliisi epäilee 15-vuotiasta poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta.

Tutkinnanjohtaja Åkermanin mukaan pojalla oli mopokortti. Pojan kuljettama mopo oli poliisin mukaan kuitenkin viritetty kulkemaan kovempaa kuin mopoille sallittua 45 kilometrin tuntinopeutta, mihin pojan ajo-oikeus ei riittänyt.

”Ajoneuvo, millä hän ajoi, oli rakenteellisesti muutettu siten, että se luokitellaan jo kevytmoottoripyöräksi.”

Poliisin mukaan mopomiitissä oli paikalla kymmeniä nuoria. Poliisipartio teki alueella liikennevalvontaa. Partio kertoi havainneensa ennen iltaseitsemää mopon, josta puuttui rekisterikilpi. Partion mukaan se pyrki pysäyttämään mopon, mutta kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti poliisin mukaan paeta.

Syyttäjän mukaan sekä mopoilija että poliisi ajoivat kiilaustilanteessa huomattavaa nopeutta. Poliisi ei keskeneräiseen esitutkintaan vedoten ole kertonut ajoneuvojen tilannenopeutta.