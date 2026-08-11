Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Uusia villisianraatoja löydetty, tutkimustuloksia odotetaan
Uutiset
|
Junalla pääsee 38 vuoden tauon jälkeen Suomesta Ruotsiin: ”Rautatierenessanssi käynnissä”
Tiedätkö, mitä seuraa, jos ajaa poliisia karkuun? Edessä voi olla monenlaisia vaikeuksia
Mopoilijoiden loukkaantumiset vähentyneet yli 70 prosenttia kymmenessä vuodessa.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Liikenne
11.8.2026
19:14
Harri Kallio-Kurssi
Artikkelin aiheet
mopoilu
liikenneturvallisuus
nuori
poliisi
liikennerikos
Jaa
Osaston luetuimmat
1
Talous
|
Noora Koivula on istunut kymmenen tuntia ratissa ilman yhtään ajoa — taksi-indeksi ei kerro vielä talouden piristymisestä
Tilaajalle
2
Liikenne
|
”Kerran ne veti minutkin ojaan”, Ilmari kertoo – mopoilijan kiilaaminen ei ole yksittäistapaus
Tilaajalle
3
Maatalous
|
I-P: Sikatila sai yli 54 000 euron tuet perusteetta – tunnustus alensi petostuomiota
4
Liikenne
|
Välillä oli pakko jarruttaa − MT:n toimittajan pomppuinen ajelu osoittaa, miten huonossa kunnossa seututiet ovat
Tilaajalle
5
Talous
|
Suomen näkymätön talousjarru löytyi – tämä se oli
Tilaajalle
6
Maanpuolustus
|
Yle: Opiskelija voi joutua armeijan vuoksi ahtaalle
7
Energia
|
Työeläkeyhtiöt eivät ryntää sähköverkkojen omistajiksi − näin ne perustelevat
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Traktorit osallisena noin 200 henkilövahinkotapaukseen liikenneonnettomuuksista vuosittain – nämä ovat traktorin liikennekäytön riskit
Koneviesti
|
Lukijan idea: Ketjutalja kippinä mönkijässä
Koneviesti
|
EU:n komissio pyrkii vähentämään liikenteen haittoja – turvajärjestelmiä ja pakokaasuja halutaan valvoa tehokkaammin