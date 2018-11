MT on yli 90-prosenttisesti valtakunnallinen, tavoitteena 100 – katso kartalta, mitä kerroimme kotikunnastasi vuonna 2018

Maaseudun Tulevaisuuden toimittajat ja valokuvaajat kävivät tämän vuoden aikana lokakuun puoliväliin mennessä 266:ssä Suomen kunnassa.

Yhteensä kuntia on 311. Näistä Manner-Suomessa sijaitsee 295 ja Ahvenanmaalla 16.

Oheiselta kartalta voit tutkia, minkälaisia juttuja MT eri kunnista kirjoitti. Jokaisen vierailluksi merkityn kunnan kohdalta avautuu enintään neljän otsikon ja siihen liittyvän juttulinkin luettelo.

Jos kartta ei toimi kunnolla, jutun yhteydessä, voit avata sen uuteen selainikkunaan tästä.

MT:llä on kuusi aluetoimittajaa eri puolilla Suomea ja yksi kirjeenvaihtaja Brysselissä.

Kuukausittain ilmestyvän Suomalainen Maaseutu -liitelehden toimitus sijaitsee Ylivieskassa.

Juttukeikoille eri puolille maata matkustavat toki myös Helsingin toimituksessa työskentelevät toimittajat.

Oman väen lisäksi kuvia ja juttuja tuottaa joukko freelancereina työskenteleviä avustajia.

Pääasia uutislehdelle ovat uutiset ja ilmiöt, mutta aiheet eivät kävele Helsingin toimituksesta sisälle, sanoo toimituspäällikkö Jussi Martikainen.

”Aluetoimittajien ja muun toimituksen liikkuminen joka kolkassa on edellytys sille, että pystytään tekemään lehteä oikeista aiheista. On huolehdittava, etteivät tärkeät maaseudun asiat jää katveeseen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Läsnäolo alueilla on korvaamaton asia.”

Aluetoimittajien määrää on pikku hiljaa kasvatettu 2000-luvulla. Martikainen pitää suuntaa oikeana.

”Sikäli kuin tekniikka mahdollistaa, aiomme ennemmin lisätä kuin vähentää aluetoimittajia.”

Suomalaisen Maaseudun tuottajan Antti Savolaisen seinälle on ripustettu paperikartta, johon käydyt paikkakunnat on merkitty nuppineuloilla.

Juttuja kirjoittaa puolenkymmenen vakiintuneen avustajan ydinjoukko. Eteläisin heistä asuu Hyvinkäällä, pohjoisin Rovaniemellä.

”Täytyy kiittää avustajia. On parempi, kun on mukana monta pitkän linjan kovaa maatalousjournalistia verrattuna siihen, että yksi ihminen yrittäisi tehdä kaiken itse.”

Usein jutun aihe sanelee sijainnin. Toisissa jutuissa, kuten maatalouden kasvutilannekatsauksissa, toimittajalla on vapaammat kädet etsiä haastateltavia tietyltä suunnalta.

Kaupunkeihin tulee väkisin enemmän vierailuja kuin pieniin maaseutukuntiin. Esimerkiksi puoluekokoukset ja tuottajaliittojen kokoukset ovat sellaisia tapahtumia, joissa MT käy usein paikalla. Yleensä ne pidetään jossakin keskuskaupungissa.

Monet kaupungit ovat kasvattaneet maaseutualueitaan kuntaliitoksien kautta. Sekin tuottaa monta ”ylimääräistä” juttua kaupunkikuntien piikkiin.

Toisinaan juttu syntyy sattumalta. Esimerkiksi Miehikkälä olisi saattanut jäädä tänä vuonna valkeaksi läiskäksi MT:n kartalle, ellei Itä-Suomen aluetoimittaja Sari Penttinen olisi törmännyt siellä supikoiraan.

Toimittajien ja kuvaajien vierailujen koostaminen kartalle kannustaa toimitusta vierailemaan eri kunnissa säännöllisesti.

Usein tilannetta on tutkittu vuoden vaihteessa. Tänä vuonna kartta haluttiin lokakuussa ilmestyneeseen jättinumeroon, joten toimitukselle on jäänyt vielä aikaa tarttua tilaisuuksiin vierailla "valkoisilla alueilla".