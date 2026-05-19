Valitettava suunta jatkuu: Tänä keväänä lähes 450 havaintoa junaraiteilla törttöilleistä Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella.

Luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista ja laissa kielletty. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024.

Luvaton rata-alueilla liikkuminen aiheutti toissa vuonna noin parituhatta junien myöhästymistä.

Fintrafficin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty.

”Moni ei ehkä ajattele tekevänsä mitään vaarallista oikaistessaan radan yli tai liikkuessaan raiteiden läheisyydessä. Todellisuudessa tilanteet voivat muuttua hengenvaarallisiksi hyvin nopeasti, ja samalla vaikutukset näkyvät koko junaliikenteessä”, sanoo raideliikenteenohjauksen häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen Fintrafficista tiedotteessa.

Vahinko voi sattua myös silloin, vaikkei ihminen olisi raiteella, sillä vauhdissa olevan junan ilmavirta voi pahimmassa tapauksessa kaataa radan lähellä oleskelevan ihmisen raiteille.

Fintraffic muistuttaa, että rautatien saa ylittää vain tasoristeyksistä ja juna-asemien turvallisten kulkureittien kautta.