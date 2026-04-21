ATL: Savikammioon haudattu puu varastoi hiiltä – ideasta syntyi Yhdysvalloissa bisnesYhdysvalloissa palaa metsää niin paljon, että taimituottajat ja metsittäjät tahkoavat tuhojen paikkailulla rahaa.
Metsitykseen erikoistunut yritys, taimituottaja Mast Reforestation rahoittaa bisnestään myymällä hiilikrediittejä, jotka perustuvat maahan haudattuun puuhun.
Puut ovat peräisin metsäpaloalueilta, joita metsitetään uudelleen. Asiasta kirjoittaa ruotsalainen maaseutumedia ATL.
Maanalaisessa, saviseinäisessä kammiossa puu ei ala maatua ja säilyy siten hiilivarastona vähintään sadan vuoden ajan.
Hiilikrediittien myynnistä saatavat tuotot yritys käyttää paloalueen uudelleenmetsitykseen paikallisista siemenistä kasvatetuilla taimilla.
Alalla riittää työtä Yhdysvalloissa. Vuosina 2020–2024 paloissa on tuhoutunut yhteensä noin 15 miljoonaa hehtaaria.
Ensimmäinen ison mittakaavan hiilikrediittikauppa toteutettiin hiljattain paloalueella Etelä-Montanassa. Ostajien joukossa olivat Royal Bank of Canada, CNaught, tekoälyanalyysiyritys Muir AI sekä konsulttiyhtiö Schneider Electric Advisory Services.
Suomalainen sertifiointijärjestelmä Puro.earth myönsi noin 4 500 tonnille haudattua, palovaurioitunutta puuta 4 277 hiilikrediittiä.
