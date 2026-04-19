Airan marjastusreissu sai yllättävän käänteen – ”Ei hertsileijaa, tämähän on villisika!” Eläkeläinen ehti ottaa villisiasta kuva- ja videomateriaalia.

Kookas villisika ilmaantui yllättäen metsästä autotien reunaan. Kuva: Aira Sipola

Iin Kuivaniemessä asuva eläkeläinen Aira Sipola kohtasi yllättävän näyn marjastamassa ollessaan.

”Puolen kilometrin päässä tästä kotoa on vanha puolukkapaikkani. Olin jo lopettanut marjanpoiminnan ja noussut autoon. Sitten huomasin, että ojassa liikkuu jokin iso musta eläin”, Sipola kertoo MT:lle.

”Pysäytin auton siihen paikkaan ja samassa hetkessä eläin nousi ojasta ylös tien reunaan. Ei hertsileijaa, tämähän on villisika!”

Sipola nappasi villisiasta kuvan. Kun se jäi seisoskelemaan tien viereen, ehti eläkeläisnainen ottaa siitä myös videomateriaalia. Sipola jakoi kuvan ja videon facebook-seinälleen.

”Siinä se pällisteli aikansa. Kun toisesta suunnasta saapui paikalle lava-auto, jatkoi villisika matkaansa tien yli toiselle puolelle metsään. Se meni juuri sinne, missä olin äsken ollut marjastamassa.”

Eläkeläinen kuvailee suurta villisikaa vaikuttavaksi näyksi.

”Ei siinä tehnyt mieli nousta ihan heti autosta ulos. Jos tuollainen sattuu samalle marjamättäälle, niin siinä käy heikosti.”

Villisikahavainto tapahtui syksyllä 2022.

”Jaoin sen nyt uudestaan facebookissa, kun se ponnahti muistona uudelleen esiin”, Sipola kertoo.

Kuivaniemeläinen on tehnyt pitkän työuran eläinten parissa.

”Pyöritin perinteistä lypsykarjatilaa 27 vuotta. Tilanpidon jälkeen olin vielä 22 vuotta töissä maatalouslomittajana. Mutta vaikka jos jonkinlaista eläintä on tullut nähtyä, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun villisikaan törmäsin”, Aira Sipola kertoo.

