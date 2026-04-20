Kuljetuskustannukset kurittavat sahoja – ”Nyt tarvitaan päätös ammattidieselistä” Sahojen tuotannosta noin 80 prosenttia menee vientiin.

Sahat vaativat ammattidieselin käyttöönottoa kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kuva: Anu Kovalainen

Jarmo Palokallio

Sahateollisuus mukaan suhdannenäkymät ovat nyt nopeasti heikkenemässä. Sahat vaativat sen takia hallitukselta päätöstä ammattidieselin käyttöönotosta kehysriihessä.

”Kyse on välttämättömästä toimenpiteestä puuta jalostavan teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi nopeasti heikkenevässä toimintaympäristössä”, toteaa toimitusjohtaja Tino Aalto Sahateollisuuden tiedotteessa.

Hallitus päättää kehysriihessä julkisen talouden suunnasta tuleville vuosille. Sahat vaativat, että kehysriihessä on tehtävä ratkaisuja, jotka vahvistavat yritysten kilpailukykyä ja tukevat kasvua.

”Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta markkinoilla, heijastuu kysyntään ja kasvattaa logistiikan kustannuksia. Hallituksen tulee pikaisesti ottaa käyttöön ammattidiesel-järjestelmä, joka hillitsee kustannusten nousua”, Aalto sanoo.

Sahojen tuotannosta kotimaahan jää vain viidennes. Kuva: Kari Lindholm

Viennin osuus sahateollisuuden tuotannosta on noin 80 prosenttia, ja asiakkaat sijaitsevat pääosin kaukana Suomesta. Logistiikka on sahateollisuuden toiseksi suurin kustannuserä.

”Ammattidieselin käyttöönotosta on puhuttu jo vuosia. Nyt tarvitaan päätös. Suomi ei voi jäädä kilpailukyvyssä jälkeen korkeampien kuljetuskustannusten vuoksi”, Aalto korostaa.

Kuljetuskustannuksia nostavat pitkät etäisyydet, viennin suuri osuus ja raskaan liikenteen tarve. Niillä on siten suora vaikutus kilpailukykyyn.

Sahateollisuus painottaa, että ammattidieselin palautuksen tason tulee olla EU:n energiaverodirektiivin sallimaan minimitasoon perustuva, arviolta noin 17 senttiä litralta.

Logistiikan kustannuksiin kohdistuu lähivuosina myös muita merkittäviä lisäpaineita. Jakeluvelvoitteen kiristyminen sekä tie- ja meriliikenteen päästökaupat nostavat kustannuksia ja heikentävät kustannuskilpailukykyä.