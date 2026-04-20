Sinitiaiset kärsivät bakteeritaudista Ruotsissa Ruotsissa on meneillään Suttonella ornithocola -bakteerin aiheuttama epidemia.

Sinitiaisen tunnistaa siitä, että sillä on päässä sininen baskeri. Kuva: Säde Aarlahti

Eija Vallinheimo

Suttonella-bakteeri tappaa erityisesti sinitiaisia, mutta jossain määrin myös muita tiaisia. Ihmiselle se on vaaraton. Suomessa tautia on todettu vuosina 2017, 2020 ja 2024.

Ruotsissa on todettu viime viikkoina kymmeniä tapauksia. Luoteis-Saksassa sama epidemia tappoi 2020 tuhatmäärin sinitiaisia. Birdlife Suomen mukaan suttonellaa on syytä epäillä, jos tiainen vaikuttaa kesyltä tai on apaattinen, höyhenet ovat pörhöllään ja sillä näyttää olevan hengitysvaikeuksia. Varman määrityksen voi tehdä vain laboratoriossa.

Jotta taudin esiintymisestä saadaan hyvä kuva, selittämättömästi kuolleista tai kuolevista sinitiaisista kannattaa tehdä ilmoitus Ruokaviraston ilmoituslomakkeella. Hyväkuntoisia, vasta kuolleita sinitiaisia voi lähettää näytteeksi Ruokavirastoon.

Epidemiat ovat yleensä keväisin. Suttonella leviää mahdollisesti ainakin osittain ruokintapaikkojen välityksellä.

BirdLife Suomen mukaan paljaan maan aikaan linnut eivät tarvitse lisäruokintaa, ja lämpimään aikaan myös muiden tautien kuin Suttonellan leviämisriski ruokinnan kautta on merkittävästi suurempi. Kun tauti leviää, lintujen ruokintapaikkojen läheltä löytyy usein useita kuolleita pieniä lintuja.

"Linnut pärjäävät ilman lisäruokintaamme nyt, kun kevät on täällä ja ne voivat löytää ravintoa luonnosta", sanoo myös Karin Olofsson-Sannö, joka on Ruotsin Ruotsin eläinlääketieteellinen laitoksen SVA:n apulaiseläinlääkäri.

