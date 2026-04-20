Kruunupyyläinen perheyritys palkittiin vuoden kuljetusyrityksenäVuonna 1964 toimintansa aloittanut perheyritys on kuljettanut vuosikymmenten ajan raakapuuta ja pylväitä.
Kruunupyyläinen SK Trans Ab Oy on palkittu vuoden kuljetusyrittäjänä.
Palkinto myönnettiin SKAL Metsä ry:n vuosikokouksessa Kalajoella viikonloppuna. Aiemmin sama yhdistys tunnettiin nimellä Metsäalan kuljetusyrittäjät.
Vuonna 1964 toimintansa aloittanut perheyritys on kuljettanut vuosikymmenten ajan raakapuuta ja pylväitä sekä Suomessa että muissa Pohjoimaissa.
Yrityksen on perustanut Stig Storbjörk. Nykyisin toimitusjohtajan toimii Kenneth Storbjörk. Myös kolmas sukupolvi on mukana yrityksessä: Kennethin tytär Sofia Storbjörk toimii hallituksen puheenjohtajana ja Ida Storbjörk on osakkaana.
Samassa kokouksessa palkittiin myös vuoden kolkuttaja. Voiton vei Pohjola Vakuutuksen yhteysjohtaja Sanna Kangas.
Palkinto on tunnustus metsäalan kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi tehdystä työstä.
