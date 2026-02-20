Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Tuore tilasto: Näin paljon viljelijöille maksettiin lihasta, maidosta ja munista vuonna 2025
Tilaajalle | Miten käy pilkkikisojen saaliskaloille, jos vapaa-ajankalastajille suunnattu kalanmyyntikielto tulee voimaan?