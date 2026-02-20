Ammattikalastaja jäi kiinni ruorijuopumuksesta – Ahvenanmaalla ei ole selvää, mikä on kaupallisen veneliikenteen alkoholiraja Kaupallisen veneliikenteen alkoholirajasta ei ole tällä hetkellä täyttä selvyyttä Ahvenanmaalla. Asia tuli ilmi ammattikalastajan jäi kiinni 1,4 promillen humalassa.

Kuva: Sanne Katainen

Eija Vallinheimo

Manner-Suomessa vesiliikenteen promillerajan laskemista on ehdotettu Traficomin vuonna 2025 tekemässä Veneilyn promilleraja ja pelastusliivit -selvityksessä. Ehdotuksen mukaan promillerajaksi muutettaisiin sama kuin mikä tieliikenteessä on tällä hetkellä käytössä eli 0,5 promillea.

Vesiliikenteen promilleraja tuli Suomessa käyttöön vuonna 1977. Tuolloin raja oli 1,5 promillea. Jo sitä ennen vuodesta 1967 merilaissa oli yleinen kirjaus vesiliikennejuopumuksesta ja siitä, että aluksen päällikön tulee olla ohjauskunnossa. Vuonna 1994 promilleraja alennettiin 1,5 promillesta 1,0 promilleen.

Vuonna 2012 oikeusministeriön vetämän työryhmän mietinnön seurauksena promilleraja laskettiin 0,5 promilleen ammattimaisessa vesiliikenteessä.

Ahvenanmaalla tilanne on osoittautunut epäselväksi. Asian on nostanut esille Kalastajan Kanava.

Ahvenanmaalle myönnettiin laivaliikenteeseen lainsäädäntövalta vuoden 1991 itsehallintolain nojalla, mutta se ei koskaan ottanut käyttöön omia sääntöjään kaupallisen merenkulun alkoholirajasta. Periaatteessa Ahvenanmaalla voidaan soveltaa yhä vanhaa kansallista lakia, kunnes se korvataan maakunnallisella lailla.

Asia tuli esille, kun Ahvenanmaan käräjäoikeus tuomitsi kaksi kalastajaa kahdessa eri rattijuopumustapauksessa. Molemmat tapaukset sattuivat Lemlandissa kesällä 2024. Toisessa tapauksessa kyse on ammattikalastajasta, jonka veressä oli noin 1,4 promillea alkoholia. Hän vetosi oikeudessa siihen, että ammattikalastajan promilleraja olisi edelleen 1,5 promillea.

Ahvenanmaalla on käyty kiivasta keskustelua siitä, mitä rajoja Ahvenanmaan vesillä todellisuudessa sovelletaan. Kuva: Jaana Kankaanpää

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi molemmissa tapauksissa, että kalastusta harjoitettiin voittoa tavoitellen eli se katsottiin kaupalliseksi merenkuluksi. Käräjäoikeuden mukaan asiaan sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja että alkoholiraja on 0,5 promillea. Huviveneliikenteessä, joka kuuluu Ahvenanmaan omaan lainkäyttövaltaan, raja on 1,0 promillea. Vielä ei tiedetä, aikovatko tuomitut valittaa käräjäoikeuden päätöksestä.

Tämän jälkeen Ahvenanmaalla on käyty kiivasta keskustelua siitä, mitä rajoja Ahvenanmaan vesillä todellisuudessa sovelletaan.

”Kysymys siitä, kenellä on lainsäädäntövalta Ahvenanmaan meriliikennettä koskien ei näin ollen ole selkeä”, sanoo lainsäädäntövaliokunnan puheenjohtaja Hans Selander Ålandsradion haastattelussa. Tulkinnanvaraisuutta on myös siitä, mitkä alukset kuuluvat kauppamerenkulun piiriin.

Ahvenanmaan rannikkovartioston apulaispäällikkö Juri Jalava puolestaan toteaa Åland-lehdessä, että ammattimaista veneilyä eli niin sanottua kauppamerenkulkua koskee kansallisen lainsäädännön mukaan 0,5 promillen alkoholiraja. Huviveneilyä koskien Ahvenanmaan lain mukaan suurin sallittu alkoholipitoisuus on 1,0 promillea. Hänen mukaansa enää moneen vuoteen ei ole sovellettu 1,5 promillen tulkintaa.

Selanderin mukaan lainsäädäntövaliokunnan tehtäväksi on annettu lakiesitys laatiminen, joka selventäisi tilannetta. Tällä hetkellä rannikkovartiostolla ja maakunnan syyttäjänvirastolla on selkeät tulkinnat, joita noudatetaan.