Suomalaisten tulitaidot ovat rapistuneet – tuhkapalojen syynä lähes aina virheellinen toiminta Tuhka voi otollisissa olosuhteissa kyteä uudelleen vielä vuorokausien päästäkin.

Tuhkan käsittelyn taidot ovat heikentyneet. Kuva: Jaana Kankaanpää

Talvisin tulet palavat taajaan suomalaisten takoissa ja saunoissa. OP Pohjola varoittelee tuhkapaloista, jotka ovat pahimmillaan aiheuttaneet koko talon palamisen.

Tuhkapalojen syynä on lähes aina inhimillinen erehdys – tuhkaa on käsitelty väärin.

”Valitettavasti tuntuu olevan varsin yleistä, että tietotaito tuhkan käsittelyn suhteen on vajavaista. Tuhkan pitäisi aina antaa jäähtyä tulipesässä, minkä jälkeen se nostetaan palamattomaan kannelliseen metalliastiaan ja kaadetaan vettä tai talvella lunta päälle”, opastaa Pohjola Vakuutuksen johtaja Markus Uimonen.

Yhtiön tiedossa on lukuisia tapauksia, jossa tuhka on nostettu tulisijasta avonaiseen muoviämpäriin, muovipussiin tai pahvilaatikkoon ja viety terassille jäähtymään.

”Tuhka on kipinöinyt, muoviämpäri on sulanut ja seuraavaksi on syttynyt palamaan puurakenteinen terassi. Pahimmissa tapauksissa terassilta palo on levinnyt koko rakennukseen.”

Tuhkaa pitää käsitellä hyvin huolellisesti, sillä se voi otollisissa olosuhteissa kyteä uudelleen vielä vuorokausien päästäkin. Huolimattomuuden vuoksi syttyneistä tuhkapaloista ei välttämättä makseta täysimääräistä korvausta, yhtiö varoittelee.