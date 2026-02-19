Xwanderin toimitusjohtaja Joni Kautto on ivalolainen paluumuuttaja. Yritys on vuokrannut Inarin yhteismetsältä maita matkailu- ja tuotantopalveluiden käyttöön. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Ivalon maisemat kiinnostavat kuvausryhmiä Elokuva- ja tv-tuotantojen ansiosta ivalolainen Xwander työllistää ympärivuotisesti 20 henkilöä. Talven kaikki ovat kiinni matkailussa.

Inarin yhteismetsän mailla lähellä Ivaloa on astetta prameampi telttaleiri. Löytyy telttasaunaa vesisuihkulla sekä lämmittimin ja porontaljoin varustettu tiipii.

Matkailu- ja tuotantopalveluita sekä turvallisuuskoulutuksia tarjoava ivalolainen Xwander kuskaa sinne turisteja pilkkimään ja valmistamaan kalakeittoa. Saman järven jäällä on myös kuvattu Škodan mainos sekä espanjalaisen muotitalon vaatteita taitoluistelijoiden yllä.

Asiakkaat pääsevät kokeilemaan telttasaunaa ja avantouintia. Peseytymiseen on kuitenkin tavalliset suihkut. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Revontulien tarkkailuun valmistettu, lämmitettävä reki toimii tarvittaessa myös potilaan kuljettamiseen maastosta. Kuva: Tarmo Lehtosalo

”Nyt eletään matkailun huippusesonkia, mutta loppuvuodeksi olemme rakentaneet muuta”, kertoo Xwanderin toimitusjohtaja Joni Kautto.

Ohjelmapalveluita varten yritys on hankkinut ajoneuvoja, oppaita ja ensiapuvarusteita. Sesongin ulkopuolella tälle osaamiselle ja resursseille on käyttöä muun muassa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa, joita on viime vuosina kuvattu ilahduttava määrä Lapissa.

Tuotantojen ansiosta Xwander työllistää nyt 20 henkilöä ympärivuotisesti.

Xwanderin opas, argentiinalainen Luciana Freier kairasi pilkkireikää espanjalaisryhmälle. Asiakkaat ovat pääosin eurooppalaisia. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Viime vuoden isoimmat tuotannot, joissa Xwander oli mukana, olivat poliisisarja Ivalon viides kausi sekä Alone-sarjan kansainväliset tuotannot.

Alone on ohjelma, jossa kilpailijat yrittävät selviytyä yksin erämaassa mahdollisimman pitkään. Inarissa on kuvattu kolmen vuoden aikana eri maille jo yhteensä kuusi tuotantokautta, osittain samaan aikaan.

Kautto hankkii tuotantoyhtiöille kuvauspaikkoja, järjestää heille majoitukset, kuljetukset ja muonitukset sekä vastaa kuvausten turvallisuudesta.

Alone Suomen ensimmäinen tuotantokausi kuvattiin valtion mailla, joten maankäytöstä sovittiin Metsähallituksen ja paliskuntien kanssa.

”Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet myös Inarin ja Utsjoen yhteismetsät”, Kautto kertoo.

Hän toivoo, että metsänomistajat näkisivät maastokuvauspaikat ansaintamahdollisuuksina, kun puunkäyttö alueella vähenee.

”Käytöstä maksetaan – hinta vaihtelee tapauskohtaisesti”, hän muotoilee.

Joni Kautto oli Alone Suomen turvallisuusvastaava. Xwander järjestää turvallisuusalan koulutuksia, esimerkiksi ensiapuun ja jääturvallisuuteen liittyen. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Ulkomaisia elokuva-, tv- ja mainosalan tuotantoja houkutellaan Suomeen tuotantokannustimella.

”Ulkomaiset tuotannot tuovat tuloja Suomeen kuten matkailussakin, eli heidän rahankäyttönsä hyödyttää paikallista taloutta”, Business Finlandin johtava asiantuntija Merja Salonen toteaa.

Audiovisuaalisen (av) alan tuotantokannustinta on käytetty vuodesta 2017, ja vuosittain sitä myönnetään noin 10–11 miljoonaa euroa.

Kun kaikki saavat 25 prosentin hyvityksen, voidaan laskea, että av-alan tuotannot käyttävät vuosittain noin 40 miljoonan euron edestä palveluita Suomessa.

Arvioiden mukaan yksittäinen elokuvatuotanto voi työllistää jopa sata henkilöä paikkakunnalla, riippuen muun muassa kuvauspäivien määrästä.

Länsi-Suomen elokuvakomissaari Teija Raninen kertoo, että vuosina 2022‒25 Turun seudulla on kuvattu kymmeniä tuotantoja, joista 15 on saanut kansainvälistä rahoitusta.

Niiden taloudellinen vaikutus alueelle on ollut yli 15 miljoonaa euroa.

Länsi-Suomen alueellinen tuotantokannustin on 12,5 prosenttia, mikä maksetaan valtion tarjoaman kannustimen päälle.

”Turku on nostanut tuotantokannustinta pikkuhiljaa kysynnän kasvaessa. Tänä vuonna kannustimen budjetti on 600 000 euroa”, Raninen kertoo.

Inarissa on hyvät puitteet niin mainoskuvauksille kuin matkailupalveluiden järjestämiseen. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Lapissa Muonion ja Inarin kunnissa on ollut viime huhtikuusta lähtien käytössä 15 prosentin alueellinen tuotantokannustin.

Lapin elokuvakomissaari Ida Tirkkonen kertoo, että elokuvateollisuus tuo Lappiin vuosittain satojatuhansia euroja vuodessa, jopa miljoonia.

”Suomessa on timanttista crew’ta”, hän kehuu tarkoittaen av-alan ammattilaisia sekä korkealuokkaista majoitus- ja catering-palvelua.

Tirkkonen nostaa Suomen eduksi myös kattavan metsätieverkoston, jonka avulla kuvauskohteet ovat helposti saavutettavissa.

Kautto on samoilla linjoilla.

”Hyvät metsäautotiet ovat tärkeitä myös turvallisuuden vuoksi.”

Xwanderilla on toimisto ja retkeilytarvikeliike Ivalon keskustassa. Rakennuksen yläkerrassa on seitsemän asuntoa, joita yritys vuokraa työntekijöilleen ja tuotantoväelle. Kuva: Tarmo Lehtosalo

Vaikka puitteet ja osaaminen ovat kohdillaan, elokuvakomissio ei voi loputtomasti vaikuttaa siihen, missä elokuvia ja tv-sarjoja kuvataan. Taloudelliset ja taiteelliset reunaehdot painavat eniten.

Av-alalla työllisyystilanne on hankala, moni on töitä vailla. Jos töitä ei ole, osaajat hakeutuvat pikkuhiljaa muille aloille. Silloin on vaara, että tekijöitä ei riitäkään tietyllä alueella, kun suhdanne paranee.

Tirkkosen mukaan Lapissa tuotantokyselyiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan.

”Suomi-tuotantojen rahoitus on pientä. Av-alalla pitää katsoa esimerkiksi Bollywoodin suuntaan. Siellä on otettavaa”, Joni Kautto toteaa.

Tuotantokannustin Business Finland maksaa 25 prosentin maksuhyvityksen ulkomaisten elokuva-, tv- ja mainosalan tuotantojen kustannuksista. Hyvitys maksetaan Suomessa syntyneistä kustannuksista tilintarkastuksen jälkeen. Ulkomaiset tuotantoyhtiöt hyödyntävät esimerkiksi kuvauspaikkakunnan majoitus-, muonitus- ja kuljetuspalveluita sekä paikallista av-alan osaamista. Maksuhyvitystä voivat saada myös kotimaiset tuotantoyhtiöt, jotka saavat ulkomaista rahaa tuotantoon ja levitykseen. Vuosina 2017–2025 yhteensä 98 yritystä on hyödyntänyt tuotantokannustinta. Suurimmat ulkomaiset tuotannot tulevat Yhdysvalloista. Niitä tulee myös Ruotsista, Norjasta, Iso-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta ja Japanista. Lähde: Business Finland