Metsähallitus tukkii vanhoja suo-ojia vauhdillaViime vuonna Metsähallitus käytti ennallistamiseen ja luonnonhoitoon noin miljoona euroa.
Metsähallitus on ennallistanut tällä vuosikymmenellä soita jo yli 30 000 hehtaaria. Myös monien muiden luontotyyppien tilaa parannettiin viime vuonna valtion mailla ja vesillä.
”Soiden ennallistaminen on tasapainoilua monimuotoisuus-, ilmasto- ja vesistövaikutusten välillä. Kaikkia hyötyjä ei ole saatavissa välittömästi”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n maankäyttöpäällikkö Riikka Myllylä toteaa.
Viime vuonna Metsähallituksen monikäyttömetsissä ennallistettiin viime vuonna noin 1400 hehtaaria soita. Ennallistetut suot jätetään metsätaloustoiminnan ulkopuolelle alue-ekologisiksi kohteiksi. Niillä ei tehdä hakkuita tai muita soiden vesitalouteen vaikuttavia toimenpiteitä.
Ennallistamisen ja muiden luonnonhoitotöiden kustannukset olivat noin miljoona euroa, mikä katettiin Metsätalous Oy:n tulorahoituksesta.
Soiden ennallistamisen lisäksi monikäyttömetsissä tehdään myös muita ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia, kuten lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitoa sekä kulotuksia.
Viime vuosina monikäyttömetsien luonnonhoitotöiden palettiin ovat merkittävässä osassa tulleet mukaan aktiiviset vesistöjen tilaa parantavat toimet, kuten virtavesien ja purojen kunnostukset.
”Vesistösuunnittelussa huomioimme hallinnollisten rajojen sijasta luonnon omat rajat.”
Esimerkiksi kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista estäviä vaellusesteitä poistettiin viime vuonna 102 kappaletta, ja virtavesiä kunnostettiin noin 47 kilometrin verran.
"Kunnostettavien pienvesikohteiden suunnittelussa pyrimme valuma-aluekohtaisiin tarkasteluihin, eli metsätalouden toimien vesistösuunnittelussa huomioimme hallinnollisten rajojen sijasta luonnon omat rajat”, Myllylä kertoo.
Tavoitteena on vähentää ravinnekuormituksen, kiintoainepäästöjen ja haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöihin. Toimenpiteet kohdennetaan sinne, missä vaikutukset ovat suurimmat.
