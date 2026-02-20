Miljoonia metsänhoitoon vai miljardeja hakkuurajoituksiin? Hiilinielun kasvattaminen olisi hyvä aloittaa perusasioista Metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsän hoidon tukivarat loppuivat viime vuonna kesken ja näin tulee käymään myös kuluvana vuonna.

Jaa Kuuntele

Taimikon ja nuoret metsän hoidon tukivarat ovat loppumassa kesken. Kuva: Petteri Kivimäki

Pääkirjoitus | Metsänhoito Pääkirjoitus Niklas Holmberg

Keskustelu metsien hiilinieluista on käynyt kiivaana koko talven. Luken päivitettyjen lukujen mukaan metsät ovat vielä täpärästi nielun puolella. Suomen ilmastopaneeli ja Suomen luontopaneeli vaativat hiljattain hakkuiden rajoittamista 60 miljoonaan kuutiometriin nykyisestä noin 73 miljoonasta kuutiosta. Lyhyellä aikavälillä se kasvattaisi nielua. Samalla unohtuu pitemmän aikavälin kehitys ja puutuotteiden hiilivarastojen kehitys. Hakkuurajoitusten taloudelliset kustannukset olisivat valtavat.

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa ei koskaan pitäisi unohtaa päästöjä. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on ainoa todellinen tapa hidastaa lämpötilan nousua. Nielut voivat olla korkeintaan täydentävä ratkaisu. Pohjoismaissa ne on vuosikymmeniä osattu yhdistää metsien talouskäyttöön, joka on tuonut vaurautta kaikille. Metsien kasvua voidaan nopeuttaa paremmalla metsien hoidolla. Työkalut siihen ovat olleet olemassa vuosikausia. Nyt rahat ovat kuitenkin lopussa.

Metsäkeskuksen mukaan taimikon ja nuoren metsän hoidon tukivarat loppuivat viime vuonna kesken ja näin tulee käymään myös kuluvana vuonna. Myös metsätien perusparannuksiin tuli paljon hakemuksia, eivätkä määrärahat riitä kaikkien toteutukseen, joten osa hakemuksista tullaan hylkäämään. Luonnonhoidon tukihakemuksiakin on paljon käsittelyssä ja on mahdollista, että esimerkiksi kaikkia ympäristötukihakemuksia ei saada rahoitettua tänä vuonna ( MT 18.2.). Metsänparannustöiden lykkääminen hidastaa puuston kasvua ja sitä kautta myös tulevaa hiilinielua.

Kemeran ympäristötukea maksetaan nimenomaan hakkuiden rajoittamisesta

Tälle vuodelle metsätalouden tukiin on varattu 36,2 miljoonaa euroa määrärahaa. Se on pikkuraha verrattuna hakkuurajoitusten miljardien kustannuksiin. Metkan ympäristötukea maksetaan nimenomaan hakkuiden rajoittamisesta arvokkaissa elinympäristöissä. Jos hiilinieluja todella halutaan kasvattaa, kannattaisi aloittaa perusasioista. Ensin pitäisi löytää puuttuvat rahat, jotta edes haetut toimenpiteet saataisiin tehtyä.

Kaikki hyvät asiat maksavat. Erityisen totta se on luonnonsuojelussa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Maksajia ei kuitenkaan ole jonossa. On helppo vaatia, että joku muu maksaa. Ongelma on yhteinen, kohtuullista on että myös kustannuksista vastataan yhdessä. Metkan pikkurahat olisivat hyvä alku.