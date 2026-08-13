Hirvet tuhoavat taimikot, mutta metsänomistajia ei Markku Lennon mukaan kuulla päätöksenteossa ‒ ”Tässä ei ole mitään järkeä”
Metsänomistajien ja metsästäjien näkemykset hirvikannasta törmäävät Lohtajalla. Pitkän linjan metsänomistaja Markku Lento kyseenalaistaa järjestelmän, jossa päätösvalta hirvien määrästä on hänen mukaansa väärissä käsissä.
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