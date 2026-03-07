Metsähallitus yrittää suitsia villiä luontomatkailua retkikohteissaan Metsähallituksen erävalvojat ovat jalkautuneet valvomaan retkikohteissa tapahtuvaa yritystoimintaa. Turistien käytös uhkaa retkikohteiden luontoa ja lisää riskejä.

Metsähallitus muistuttaa, että ottamalla retkietiketin haltuun retkeilet vastuullisesti. Kuva: Anna Pakkanen

Metsä | Luontomatkailu Eija Vallinheimo

Metsähallitus on aloittanut tehostetun valvonnan suosituissa retkikohteissa sopimuskäytäntöjen selkeyttämiseksi ja luvattoman matkailutoiminnan ehkäisemiseksi.

Suojelualueille asiakkaita tuovilta yrityksiltä edellytetään yhteistyösopimusta Metsähallituksen kanssa. Kun yritys vie säännöllisesti asiakkaitaan kohteille, joilla on Metsähallituksen ylläpitämiä reittejä, taukopaikkoja, käymälöitä ja muuta retkeilyvarustusta, se tarvitsee yhteistyösopimuksen, joka sisältää käyttöoikeuden luovutuksen. Käyttömaksu sisältää retkeilyn palvelurakenteiden ylläpidon ja huollon sekä polttopuiden käytön.

Osa toimijoista ei kuitenkaan vielä tunne yhteistyösopimus-käytäntöä ja jotkut eivät noudata sitä.

Metsähallitus kertoo, että esimerkiksi Posion Korouoman luonnonsuojelualueen käyntimäärä on liki nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Samalla ovat kasvaneet myös erilaiset lieveilmiöt, kuten roskaaminen, laittomien tulipaikkojen teko ja luonnon kuluminen. Ongelmat korostuvat suosituimmissa retkeilykohteissa: mitä enemmän ihmisiä on liikkeellä, sitä enemmän erilaisia ongelmiakin aiheutuu.

Yle kertoo, että uudenlaisen ongelman on synnyttänyt esimerkiksi turistien mäen lasku liukureilla, muovipusseilla tai pulkilla. Mäkiä on laskettu liukkaiksi ja reiteistä on tullut vaarallisia muille kulkijoille.

Valvontakäyntien tarkoituksena on välittää tietoa yhteistyöstä ja sopimuksellisuudesta, jonka perimmäisenä tarkoituksena on taataa luonnon kestävyys, kävijöiden turvallisuus ja retkikohteiden sujuva yhteiskäyttö.

Valvontakäynneillä tarkistetaan, onko matkailuyrityksellä voimassa oleva yhteistyösopimus. Jos sopimus puuttuu, yritys ohjataan sen piiriin. Jos yritys ei halua tehdä sopimusta tai maksaa käyttökorvausta, sen ryhmän pääsy retkikohteeseen ei välttämättä ole mahdollista.

”Matkailuliiketoiminta alueillamme painottuu Pohjois-Suomeen voimakkaasti kasvavien matkailukeskusten ympärille. Lukumäärällisesti eniten matkailun yhteistyösopimuksia on Pallas-Ylläksen kansallispuistossa ja kymmenen eniten yrityskäyttöä keränneestä kohteesta peräti yhdeksän sijaitsee pohjoisessa”, kertoo tiedotteessa virkistyskäytön erityisasiantuntija Katja Blomberg Metsähallituksen Luontopalveluista.