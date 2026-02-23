Metsähallitus tehostaa valvontaa retkikohteissaValvonnan tavoitteena on varmistaa, että retkeilyalueilla toimivat yrittäjät noudattavat sopimuskäytäntöjä.
Metsähallitus aloittaa maaliskuussa tehostetun valvonnan suosituissa retkikohteissa, Metsähallitus tiedottaa. Tavoitteena on varmistaa, että retkikohteissa yritystoimintaa harjoittavat tahot noudattavat yhteistyösopimusta.
Jos yritys käyttää retkeilyreittejä, taukopaikkoja tai muita retkeilyrakenteita Metsähallituksen alueilla, sen tulee maksaa vuosittainen asiakasmäärään perustuva käyttökorvaus. Käyttökorvausten periminen perustuu lakiin.
Vuoden 2025 lopussa Metsähallituksen Luontopalveluilla oli 730 matkailuyhteistyöyrittäjää.
Suosituilla kohteilla erityisesti matkailuyritysten tuomien ryhmien määrät ovat kasvaneet. Esiin on noussut ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden haasteita, kulttuurieroja ja turvallisuuskysymyksiä.
Yhteistyösopimus oikeuttaa yrityksen hyödyntämään Metsähallituksen ylläpitämää infrastruktuuria. Taukopaikat ja reitit ovat kuitenkin kaikkien kävijöiden yhteisessä käytössä, ja vilkkaina aikoina niillä tulee huomioida kaikki kävijät.
