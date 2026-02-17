Pallastunturin uniikki lähtöportti avautui omatoimiretkeilijöiden käyttöönMetsähallitus avasi vuorokauden ympäri käytössä olevan lähtöportin sisätilat retkeilijöiden käyttöön maanantaina.
Pallastunturin lähtöportti on uudenlainen yhdistelmä aina käytettävissä olevia ulko- ja sisätiloja, joissa Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa retkeilijöille suunnattua tietoa.
"Aina auki olevan lähtöportin avulla iso määrä retkeilijöitä saadaan kulkemaan vastuullisen retkeilyviestinnän läpi kansallispuistoon ympäri vuorokauden. Lähtöportti on suunniteltu toiminnallisuus edellä. Sisällä voi esimerkiksi tiskata retkiastiat, käydä vessassa sekä etsiä retkivinkkejä Luontoon-palvelun kautta", virkistyskäytön erityisasiantuntija Timo Karinen Metsähallituksen Luontopalveluista sanoo tiedotteessa.
Lähtöportti selkiyttää myös sitä, mistä Pallastunturien reitit luontoon lähtevät. Toisaalta lähtöportin aina avoinna olevat sisätilat tarjoavat lämpimän suojan tunturiympäristössä vaikkapa paluukyytiä odotellessa tai varusteiden pettäessä.
Lähtöportin avulla Metsähallitus tavoittaa paremmin toimistoaikojen ulkopuolisetkin kävijät. Metsähallitus luottaa retkeilijöiden olevan fiksua väkeä ja pitävän omatoimisesti käytettävissä olevasta lähtöportista huolta.
"Lähtöportilla on kameravalvonta. Jos ongelmia ilkivallan kanssa tulee, teemme tarvittaessa muutoksia. Kolmeen diginäyttöön pystytään muokkaamaan sisältöä nopeallakin varoitusajalla", Karinen sanoo.
Pallastunturin lähtöportti sai hallitukselta erillisen, 1,6 miljoonan euron rahoituksen vuonna 2023.
Aiemmin alueella sijaitsi sisäilmaongelmien takia purettu Pallastunturin luontokeskus. Luontokeskuksessa oli vuosittain noin 50 000 käyntiä. Lähialueen reiteillä käyntejä oli vuonna 2025 noin 65000. Pallakselle joko päättyy tai alkaa suosittu Hetta-Pallas-vaellusreitti, joka patikoidaan kesäkauden aikana noin 12 000 kertaa.
Tätä lähtöportti tarjoaa
Diginäytöiltä tietoa kansallispuiston reiteistä ja palveluvarustuksen kunnosta. Uusin tieto löytyy Luontoon-palvelusta, lähtöportti ohjaa palveluun.
Diginäytöillä löytyy myös tietoa sääolosuhteista ja sääolosuhteisiin liittyvistä varoituksista.
Tietoa lumiturvallisuudesta, esimerkiksi lumivyöryennusteet ja kaltevuuskartta helpottamaan vyörymaaston tunnistamista
Lähtöportilla on mahdollisuus testata oma lumivyörypiippari testaustaulun avulla.
