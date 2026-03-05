Suden kiintiömetsästyksen lopullinen tulos: 81 sutta ja neljä koirasutta Luonnonvarakeskuksen saatua lajimäärityksen DNA-analyysit valmiiksi, on kokonaissaalismäärä voitu nyt vahvistaa.

Suden kiintiömetsästyksen yhteydessä saaliiksi saaduista 85 eläimestä 81 oli susia. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Luonnonvarakeskus sai valmiiksi kaikkien alkuvuoden 2026 suden kiintiömetsästyksessä saaliiksi saatujen yksilöiden DNA-analyysit lajimäärityksen osalta.

Aikaisemmin, tammikuun lopulla valmistuneissa analyyseissä paljastui saaliin joukosta 3 koirasutta ja nyt loppujen näytteiden valmistuttua paljastui yksi koirasusi lisää. Suden kiintiömetsästyksen yhteydessä saaliiksi saaduista 85 eläimestä 81 oli susia ja neljä haitallisia vieraslajeja eli koirasusia, jotka on poistettu kiintiömetsästyksen saalistiedoista. Asiasta kertoo Suomen riistakeskus.

Kokonaissaalismäärä siis täsmentyi vielä metsästyksen päätyttyä.

Maaliskuussa valmistuu analyysi, jonka tuloksena saadaan selville moniko kaadetuista yksilöistä on ennestään tuttu aikaisemmista suden DNA-näytteistä.

Kaikki DNA-tulokset kokonaisuudessaan, myös entuudestaan tuntemattomien yksilöiden analyysitulokset, julkaistaan suden kanta-arvion yhteydessä kesäkuun loppupuolella. Metsästyksen yhteydessä kerättyjen kudosnäytteiden lisäksi analysoidaan ympäri Suomea kerättyjä suden ulostenäytteitä.