Tämä metsässä Hannes-myrskyn jäljiltä oleva kuolemanloukku on juuri nyt otettava tosissaan Sään lauhtuessa on vaarana, että juurakko kaatuu takaisin maahan. Tämän takia lapsia olisi muistutettava, että kaatuneiden puiden tai juurakoiden lähelle ei tule mennä leikkimään.

Puun kaatuessa maasta ovat nousseet myös juuret. Ne ovat nyt jäätyneet pystyyn, vaikka itse puu olisikin jo sahattu pois. Kuva: Johannes Tervo

Satakunnan hyvinvointialue muistuttaa somejulkaisussaan siitä, että myrskyn jäljiltä pystyyn jäänyt juurakko on hengenvaarallinen.

Hannes-myrsky jätti metsiin tuhansia kaatuneita puita, joiden juurakot jäivät routaisessa maassa pystyyn. Roudan nyt sulaessa juurakko saattaa kääntyä yllättäen takaisin paikoilleen.

Hyvinvointialue muistuttaa, että juurakko voi olla esimerkiksi lapsia houkutteleva leikkipaikka. He eivät välttämättä ymmärrä, että paikka on hengenvaarallinen loukku. He muistuttavatkin, että lapsille ja nuorille tulee kertoa vaarasta, sillä he eivät välttämättä tätä itse ymmärrä.

Myös myrskypuiden korjuussa tulee olla varovainen. Työ kannattaa antaa kokeneen metsurin tai hakkuukoneen kuljettajan tehtäväksi. Myrskytuhopuiden hakkuu on metsätöistä vaarallisimpia.